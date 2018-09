Afrique: Total Ligue des Champions - Intensité garantie au rendez-vous de l'ES Sétif et du WAC Casablanca

Les derbys maghrébins entre clubs algériens, marocains et tunisiens sont très souvent des affiches aussi prometteuses qu'indécises et pleines d'arrière-pensées, sources d'ambiances très chaudes. Le quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF Total 2018 entre l'Entente Sportive de Sétif et le Wydad Athlétic Club de Casablanca s'inscrit totalement dans cet esprit avec le sel supplémentaire de la lutte avec le tenant du titre que les Algériens se feraient un plaisir d'épingler à leur palmarès.

Mais, car il y a un mais, le club algérien ne pourra aligner que 15 joueurs. Lors du dernier match de poules contre le MC Alger, le portier Mustapha Zeghba et l'attaquant Houssam Ghacha ont écopé d'avertissements, synonymes de suspension pour la première manche. Le défenseur Saâd Anes a été sanctionné par l'administration pour cause d'indiscipline. Du coup, il n'y aura que quatre joueurs sur le banc de touche. Il faut aussi ajouter les changements opérés au sein de l'effectif lors de l'entre-deux saisons, qui a fait perdre à l'ESS quelques licences. Pour le moment les petits soucis côté effectif ne semblent pas avoir trop affecté le club qui, après cinq journées de championnat, occupe la tête du classement avec dix points. Trois victoires, un nul et une défaite, tel est le bilan des protégés de Rachid Taoussi sur le plan national jusqu'à présent. Le coach marocain a su métamorphoser son effectif, pourtant en grosse difficulté à la fin de l'exercice écoulé avec deux défaites consécutives lors des deux premières journées de la phase des poules.

L'optimisme de Rachid Taoussi

Et justement, les Sétifiens pourront compter sur leur coach, Rachid Taoussi, qui connaît parfaitement le football marocain et notamment le WAC. Taoussi est très optimiste pour cette rencontre, comme il l'a dit après la victoire inespérée acquise lundi face au CR Bélouizdad en championnat (3-2) : " Je vous rassure et je rassure tous les supporteurs, n'ayez crainte pour l'équipe, elle sera fin prête pour le match contre le WAC.

Ce qu'il faut retenir du match du CRB, c'est l'esprit de guerrier des joueurs qui n'ont pas abdiqué et qui ont cru en leurs moyens jusqu'à la dernière minute. Vous ne trouverez pas un tel état d'esprit dans toutes les équipes ". Seulement en face, précisément, ce n'est pas n'importe qui. Le WAC comme l'ensemble du football marocain tourne à plein régime et ses confrontations avec les clubs du pays voisin lui ont généralement été favorables, à l'exception de l'édition 2001 de la Coupe de la CAF où il avait été battu en aller-retour par la JS Kabylie (0-2) et (1-0) en quart de finale. L'année dernière, par exemple, l'USM Alger après un nul sans but chez elle et une défaite à Casablanca (1-3).

Si l'histoire ne passe que rarement les mêmes plats, souvent elle bégaie.