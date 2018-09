Cameroun: RDPC - La Commission nationale de supervision au travail

Présidant la première réunion de cette instance stratégique, hier au Palais des Congrès, le secrétaire général du Comité central a dit attendre un meilleur score que celui de 2011.

Plus qu'une dizaine de jours avant le début officiel de la campagne électorale pour l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 et le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) affiche déjà ses ambitions. Le parti vise plus de 78% de suffrages en faveur de Paul Biya, son candidat à à ce scrutin.

Jean Nkueté, en présidant hier, dans la salle 1 500 du Palais des congrès, la première réunion de la Commission nationale de supervision de la campagne présidentielle, instance dont il est par ailleurs le président, a exigé des trois niveaux de structures qui conduisent les opérations sur le terrain, tant au Cameroun qu'à l'étranger, un résultat plus important que celui obtenu lors du dernier scrutin présidentiel.

« Le résultat à produire doit être supérieur à celui de 2011 », a prescrit le secrétaire général du Comité central du RDPC. « Un résultat en deçà traduirait une insuffisante mobilisation sur le terrain » a-t-il prévenu.

Face aux membres de la Commission nationale de supervision, aux présidents, vice-présidents et chargé de missions des commissions régionales, aux présidents et chargés de mission des commissions spéciales déployées à l'étranger, Jean Nkueté, s'appuyant sur le contenu de la circulaire du président national du RDPC du 3 août dernier qui organise la campagne électorale du candidat de cette formation politique, a rappelé l'état d'esprit qui devrait animer les équipes du parti.

« Nous aborderons cette campagne sans arrogance ni suffisance. Conscients de ce qu'aucune élection n'est jamais gagnée à l'avance », a souligné le secrétaire général du Comité central du RDPC.

Avant de préciser que « sérieux, rigueur et méthode » seront les maître-mots des chefs d'équipes. Pour la circonstance, le secrétaire général du Comité central et président de la Commission nationale de supervision de la campagne électorale invite les cadres du parti à braver les menaces d'où qu'elles viennent. « La campagne électorale qui commence le 22 septembre prochain devrait s'ouvrir automatiquement sur l'ensemble des 360 sections du RDPC », a instruit Jean Nkueté.

Et l'on devrait garder une vigilance accrue sur les réseaux sociaux « pour y traquer les fake news », a-t-il conclu. Comme l'avait déjà fait le président national du RDPC dans sa circulaire, le président de la Commission nationale de supervision de la campagne électorale du RDPC a rappelé qu'il est question d'aller au plus près des militants et des électeurs partout où ils se trouvent .