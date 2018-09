Cameroun: Coopération nippo-camerounaise - Du thé pour sceller l'amitié

La journée du Japon était également l'occasion de présenter au public, l'oeuvre de Tsunoda Ichizo, pionnier des relations nippo-camerounaises. Pendant son séjour au Cameroun de 1905 à 1907, il a étudié et vulgarisé la riche faune ichtyologique camerounaise, la vulgarisation de la riziculture au poste de Jaunde (Yaoundé) et donné des cours de dessin à Mvolyé. Décédé le 25 septembre 1927 à Yaoundé, son corps repose au petit cimetière du ministère des Finances.

Pour le président du CCAN, il s'agit d'un exemple dont pourraient s'inspirer les Camerounais. « C'est une manière de faire comprendre à nos compatriotes que le Japon est un pays très développé mais aussi un pays qui respecte sa culture et ses traditions. C'est une preuve que tradition et développement vont ensemble », a-t-il déclaré.

Il y a toute une attitude autour de cette cérémonie qui est assez impressionnante », apprécie Félicité Noudjou, invitée. Organisée dans le cadre de la journée du Japon, la cérémonie du thé, de par sa dimension traditionnelle et hautement symbolique, est la manifestation de la solidité des liens d'amitié entre le Cameroun et le Japon.

Une salle comble, plongée dans un silence presque total. Une ambiance propice à la concentration spirituelle. Seuls les mouvements mesurés et extrêmement précis du grand maître Mory Soyu et de ses élèves tiennent le public en haleine.

