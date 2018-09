Cameroun: Enseignement technique - 1255 professionnels sur le terrain

Enseignants et conseillers d'orientation ont reçu leurs diplômes mardi à l'université de Douala.

Depuis mardi, 11 septembre 2018, 1255 professeurs des lycées et collèges et conseillers d'orientation de l'enseignement technique sont mis à la disposition des ministères des Enseignements secondaires (Minesec) et de l'Enseignement supérieur (Minesup) par l'université de Douala.

Pour marquer officiellement le coup, une remise solennelle de diplômes à la 39e promotion d'élèves-enseignants et à la 6e promotion d'élèvesconseillers d'orientation de l'Ecole normale supérieure de l'Enseignement technique (Enset) de l'université de Douala s'est déroulée au complexe sportif Nelson Mandela du campus I.

Une cérémonie présidée par le Pr François Xavier Etoa, présent sous une double casquette : recteur de l'université de Douala et représentant du ministre de l'Enseignement supérieur.

Les lauréats, parmi lesquels des pensionnaires venus du Tchad ou du Congo, sont répartis dans 22 filières. Et le Pr Léandre Nneme Nneme, directeur de l'Enset de Douala, a assuré que son établissement met à la disposition du Minesec et du Minesup « des hommes et des femmes pétris de talent ».

S'appuyant sur un exemple concret : les toges des diplômés ont été confectionnées par leurs camarades de la filière Industrie textile et de l'habillement. Il a par ailleurs rappelé qu'on trouve de nombreux produits de l'Enset enseignant dans les universités du Cameroun.

Considérant sa grande école comme «une autoroute de la compétence technologique et de l'innovation. » C'est dans cette logique que le recteur de l'université de Douala a indiqué que « l'enseignement technique est le socle de formation de la maind'oeuvre qualifiée dont notre pays a besoin dans sa marche vers l'émergence. Cette main d'oeuvre qualifiée étant elle-même le gage de la croissance de notre tissu industriel... L'enseignement technique et professionnel est aujourd'hui le maillon fort de la politique du gouvernement en matière de formation de la jeunesse. Le travail de titan qu'abat l'Enset de Douala place cette école naturellement au centre des préoccupations du gouvernement. »

Au centre des préoccupations en effet, parce que la modernisation de l'Enset de Douala est inscrite dans le plan stratégique décennal de l'institution, récemment approuvé par le gouvernement camerounais.

En parlant de modernisation, le Pr Nneme Nneme, tout comme le président de l'association des étudiants de l'Enset avant lui, a salué le don d'ordinateurs du chef de l'Etat, qui a permis aux lauréats de rédiger leurs travaux de mémoire et qui a contribué au développement du numérique à l'université de Douala.