Cameroun: Vacances sans SIDA - On maintient la dynamique

Le taux de prévalence nationale qui est passé de 5, 5 % en 2005 à 3, 4% aujourd'hui, et l'augmentation graduelle des patients pris en charge, l'attestent à suffisance. Mais pour Jean Stéphane Biatcha, ces bons résultats ne doivent pas faire relâcher les efforts, surtout lorsqu'on sait que certaines couches sociales à l'instar des jeunes filles, neuf fois plus touchées que les garçons, continuent à être particulièrement exposées.

Seul bémol, les filles restent encore les plus réticentes au dépistage, avec seulement 18% qui s'est adonné à l'exercice. En commentant ces chiffres, qu'il a d'ailleurs mis en relation avec les tendances au niveau national, le Secrétaire exécutif de Synergies africaines a souligné que c'est la preuve que la politique menée par les pouvoirs publics, et relayée par les partenaires du secteur de la santé à l'instar de Synergies africaines, produit des fruits.

Des pairs-éducateurs euphoriques, manifestant parfois bruyamment leur enthousiasme, comme pour mieux exprimer la satisfaction du travail accompli. En résonance, un Secrétaire exécutif de Synergies africaines hilare, félicitant et encourageant. Des musiques et des sketchs à la fois entraînants, hilarants et interpellateurs, pour l'ambiance.

