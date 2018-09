Cameroun: Décentralisation - Ca s'accélère

Il a également visité les hôtels de ville en construction des communes de Douala V et de Douala 1er.. La veille à Dibombari, le ministre de la Décentralisation et du Développement local a inauguré le nouvel hôtel de ville et la Maison de la culture de Dibombari. Toutes ces infrastructures ont bénéficié du soutien du FEICOM. On comprend donc aisément pourquoi Georges Elanga Obam a observé que ces inaugurations surviennent dans un contexte d'accélération du processus de décentralisation. Lequel n'a de sens que s'il se traduit par un développement local.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du processus de décentralisation, le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées, à savoir les communautés urbaines et les communes, s'est achevé à sa première phase. A cet effet, 63 compétences ont été transférées à ces collectivités territoriales. Notamment dans les domaines de la santé, l'éducation, l'agriculture, les infrastructures et les services sociaux. Du côté des ressources humaines, les personnels des collectivités territoriales bénéficient constamment du renforcement des capacités.

La rapidité étant inscrite dans l'essence du ministère de la Décentralisation et du Développement local, il a été possible d'obtenir de ses services des précisions utiles au mois d'août dernier. Les ressources financières mises par l'Etat à la disposition des collectivités territoriales décentralisées s'élevaient à 270 milliards de F à la date du 31 décembre 2017.

« Nos populations, à travers le pays, n'ont cessé d'exprimer leur volonté d'être associées plus étroitement à la gestion des problèmes qui influencent leur quotidien. La création du ministère de la Décentralisation et du Développement local s'inscrit dans l'optique d'apporter une réponse rapide à des demandes récurrentes ».

