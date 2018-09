Ile Maurice: Sécurité routière - 50 980 automobilistes flashés depuis janvier

La Road Traffic Act entre en vigueur le 1er octobre. Elle inclut 204 délits. Une campagne de sensibilisation autour de ces nouvelles infractions débutera dans une semaine. D'ici là, les contraventions ne cessent de pleuvoir.

Selon des chiffres compilés par la Traffic Branch de la police, 143 427 automobilistes ont été épinglés du 1er janvier au 31 juillet. Chiffres qui ont été communiqués par le Deputy Commissioner of Police, Mukhtar Din Taujoo, lors de la troisième réunion de la National Road Safety Commission, mardi. À la même période correspondante, la Traffic Branch a enregistré 235 994 contraventions. En moyenne, par jour, 650 contraventions sont enregistrées.

Au hit-parade des contraventions : l'excès de vitesse. 50 980 automobilistes ont été flashés en sept mois. 27 944 par les 62 Speed Cameras réparties à travers l'île et 23 036 par les radars mobiles. Pour le non-port de la ceinture de sécurité, 6 262 automobilistes ont été sanctionnés. En ce qui concerne l'utilisation du portable au volant, 5 155 automobilistes ont commis ce délit. Quant à l'alcool au volant, 1 375 automobilistes ont été épinglés lors des contrôles routiers. Si 1 203 automobilistes ont commis l'infraction de doubler sur une ligne continue, 193 ont écopé d'une contravention pour conduite dangereuse. Et 1 516 motocyclistes arrêtés ne portaient pas de casque.

Depuis que les infractions sous le Cumulative Road Traffic ont remplacé le système du permis à points le 27 juillet 2015, 58 automobilistes ont été disqualifiés. Le permis d'un automobiliste lui a été retiré. Une décision de la cour est attendue pour 173 cas. La police prévoit l'achat de nouveaux équipements pour la sécurité routière : 12 radars mobiles, 140 sabots de Denver, 200 alcoomètres, 63 motos, 4 500 radios et 4 000 caméras sous le projet Safe City ainsi que 73 véhicules de police.

Le nombre de morts sur nos routes est de 117 de janvier à ce mercredi 13 septembre, contre 107 à la même période en 2017. Quant aux blessés graves, ils sont au nombre de 158 jusqu'au 31 juillet 2018 contre 184 à la dernière période correspondante.

Les opérations de crackdown effectuées par la National Transport Authority et la police du 24 au 31 août ont permis de constater que le certificat de fitness pour 164 véhicules n'était pas en règle. 457 de leurs contraventions concernent les délits liés aux parkings, 141 autres liées aux opérations illégales et finalement 1 223 contraventions pour d'autres délits liés à la sécurité routière. Les régions ciblées par ces opérations sont Triolet, Pointe-aux-Piments, Mon-Choisy, Grand-Baie, Curepipe, La Brasserie, Midlands, Phoenix, Quatre-Bornes et Rose-Hill.

Pour la période 2019- 2021, les autorités veulent mettre en place un plan d'action autour de la sécurité routière basé sur cinq piliers. Le pilier un : la gestion des données et analyses sur les accidents de la route. Le deuxième pilier consiste à rendre les infrastructures routières plus sûres pour les usagers de la route. Le troisième pilier concerne des véhicules plus sûrs en réorganisant le contrôle technique.

Le quatrième pilier : inculquer la culture de sécurité routière parmi les jeunes, à travers l'éducation, d'où l'introduction d'un cursus sur la sécurité routière en janvier 2019 dans les écoles primaires et secondaires et la mise en opération d'un National Road Safety Park. L'autre but c'est de changer le comportement des usagers de la route. Quant au dernier pilier, il consiste en la mise en opération d'une intervention post-accidents, de concert avec le ministère de la Santé, les pompiers et le SAMU.