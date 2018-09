Afrique: CAF Ligue des Champions - Al Ahly du Caire respecte le Horoya

Al Ahly du Caire se déplace ce vendredi à Conakry pour affronter Horoya AC dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Huit fois vainqueur de la compétition, le géant du Caire part avec les faveurs des pronostics. Mais le coach du club Egyptien dit respecter son adversaire. Néanmoins il veut rentrer avec un bon résultat.

« Demain on démarre avec aucun calcul, chaque match est important. C'est un adversaire de très haut niveau, mais notre objectif de gagner cette Ligue des Champions et cela veut dire forcément qu'on doit passer par des étapes importantes.

J'ai suivi le Horoya de près dans la phase de poule, on sait que nous avons besoin d'un bon résultat face à un adversaire à qui nous avons un grand respect. Nous avons reporté deux matchs du championnat pour préparer les matchs aller et retour face au Horoya AC. On n'a une équipe expérimentée et on joue le plus souvent en fonction de l'adversaire, on fera en sorte d'être très costaud, » a confié Patrice Carteron.