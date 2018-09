Cameroun: Ligue 1-Toulouse - Stéphane Mbia apte pour Monaco ?

Formé au Stade Rennais et professionnel depuis 14 saisons aura connu à ce jour 7 équipes professionnelles, s'adjugeant avec l'Olympique de Marseille un titre de champion de France en 2010, trois Coupes de la Ligue en 2010, 2011 et 2012, ainsi qu'un Trophée des Champions en 2011. Sur la scène européenne, le nouveau Toulousain a remporté par deux fois la Ligue Europa, sous les couleurs du FC Séville, en 2014 et 2015.

Stéphane Mbia a signé à Toulouse (pour une saison) le 17 août, avant de reprendre l'entraînement collectif le 3 septembre, l'international camerounais n'a plus joué en compétition depuis octobre 2017, en championnat de Chine. L'ex-Rennais et Marseillais a résilié son contrat avec Hebei China Fortune début mars, pour retrouver sa famille qui ne l'avait pas suivi pendant son exil de deux ans.

« Il a repris collectivement il y a neuf jours. On suit ses progrès au jour le jour. On se laisse jusqu'à demain (vendredi, ndlr) pour voir s'il est apte », a-t-il déclaré en conférence de presse.

