Sénégal: Mondial de Basketball (Dames) - Le Sénégal s'active pour jouer au trouble-fête

La sélection féminine de Basketball du Sénégal va participer du 22 au 30 septembre prochaine à Tenerife à la Coupe du Monde de la discipline. Et pour le sélectionneur Cheikh Sarr, sa formation va jouer au trouble-fête.

"On va en Espagne pour gagner des matchs et donner tout ce que l'on a dans les jambes. On n'y va pas pour faire de la figuration. Si les opportunités se présentent, on ira à fond et jouer les trouble-fêtes", a-t-il indiqué dans un entretien publié par le quotidien Le Soleil

« Notre objectif est de gagner des matchs. C'est ce que nous voulons. (... ) On travaille dur en ce moment, de la meilleure manière possible pour relever ce défi", a insisté Cheikh Sarr.

"On va aller défendre nos couleurs, avec toutes les valeurs sénégalaises. Chaque joueuse va jouer sa partition et nous travaillons pour réduire les pertes de balles. Si on y arrive, ce sera un grand pas. L'équipe féminine a gagné en maturité, les plus jeunes sont là, elles sont très vivaces. Elles sont d'ailleurs très agressives et veulent en découdre avec les basketteuses les plus expérimentées", a ajouté Cheikh Sarr.

Le groupe est actuellement en stage en France avec 16 joueuses pour les derniers réglages. L'effectif sera réduit à 12, avant le départ pour Tenerife.

Cheikh Sarr a évoqué la possibilité pour Mame Marie Sy de rejoindre le groupe en France après avoir au préalable passé une visite médicale. Cheikh Sarr a entamé le 17 août la préparation du Mondial féminin de basketball, avec 26 joueuses.

Le Sénégal figure dans la poule D, avec les Etats-Unis, la Lettonie et la Chine. Seize équipes prendront part à cette compétition, à laquelle l'Afrique sera représentée par le Nigeria et le Sénégal.

La première équipe de chacun des quatre groupes se qualifiera directement aux quarts de finale.

Les équipes arrivées deuxième et troisième dans chaque poule vont s'affronter pour décrocher leur qualification pour les quarts de finale.