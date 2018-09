Namibie: Corruption - Un arbitre namibien accuse la fédération rwandaise

La situation à la frontière entre l'Angola et la Namibie, dans le domaine de la défense, est calme… Plus »

Du côté de la Ferwafa, on a tenté de s'expliquer via un communiqué, ce 12 septembre : Eric Ruhamiriza et Uwayezu Francois Regis ont cru, assure la fédération, qu'ils devaient rembourser 237 dollars de frais à chacun des quatre arbitres, soit 948 dollars au total, alors que Jackson Pavaza aurait réclamé qu'on lui donne seulement 237 dollars de frais pour ses assistants et lui. « Ce qu'il s'est réellement passé, c'est qu'il y a eu une incompréhension concernant la somme exacte réclamée par Pavaza, insiste le texte. Elle ne devrait pas être considérée comme une forme de corruption, comme l'a supposé l'arbitre namibien Pavaza ».

Ces allégations de corruption font actuellement l'objet d'une enquête de la part du Rwanda Investigation Bureau (RIB), a indiqué à rfi.fr le chargé de communication de la Ferwafa, Bonnie Mugabe. Une version confirmée à RFI par le RIB. Le Secrétaire général Uwayezu Francois Regis et le responsable des compétitions Eric Ruhamiriza auraient par ailleurs été arrêtés, indiquent plusieurs médias locaux. Une information toutefois non-confirmée par la Ferwafa et le RIB.

Jackson Pavaza y affirme avoir été approché à Kigali par deux hommes munis « d'une enveloppe marron », avant le match d'éliminatoires de la CAN 2019 Rwanda-Côte d'Ivoire, et ce pour manipuler le résultat de la rencontre en faveur des « Amavubi ». Une partie finalement remportée par les « Eléphants » 2-1. Jackson Pavaza assure toutefois en avoir référé à la CAF.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.