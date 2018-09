Algérie: Réactions positives à Alger après le mea culpa de la France dans l'affaire Audin

Cela faisait 61 ans que la famille Audin attendait la fin d'un mensonge d'Etat et la reconnaissance que Maurice Audin,… Plus »

Jeudi, le président français Emmanuel Macron s'est déplacé au domicile de la veuve de Maurice Audin, Josette Audin, 87 ans, pour lui remettre publiquement une déclaration reconnaissant que la disparition à 25 ans de son mari et père de trois enfants avait été « rendue possible par un système dont les gouvernements successifs ont permis le développement ». Par ce document, Emmanuel Macron « reconnaît, au nom de la République française, que Maurice Audin a été torturé puis exécuté, ou torturé à mort ».

Emmanuel Macron a reconnu jeudi la responsabilité de l'Etat français dans la mort « sous la torture » de Maurice Audin, un mathématicien communiste et anticolonialiste arrêté le 11 juin 1957 pendant la bataille d'Alger, une décision réclamée de longue date, attendue par la famille Audin et par le PCF, et qualifiée d'« historique » par les spécialistes. Outre-Méditerranée, Alger parle d'une « avancée ».

