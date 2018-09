Sud-Soudan: Une pré-transition déterminante pour l'établissement de la paix

Tout cela promet des tensions et un coût très élevé. D'ici trois semaines, un fonds pour financer les huit premiers mois de l'accord doit être créé. On verra si les partenaires étrangers mettent la main à la poche pour un accord que certains jugent déjà irréaliste.

Ce n'est qu'après cette pré-transition que le chef rebelle Riek Machar pourra rentrer au pays. Les anciens ennemis exerceront alors le pouvoir au sein du gouvernement, de l'Assemblée et d'institutions renouvelées, et ce pendant trois ans.

Dans les trois jours, les parties doivent prendre des mesures pour appliquer le cessez-le-feu et désengager leurs troupes. D'ici deux semaines sera organisé un atelier où chacun dévoilera l'état et les positions de ses hommes.

C'est un travail colossal qui attend les signataires du nouvel accord de paix. On va d'ailleurs vite savoir si les parties sont de bonne foi et si le calendrier est tenable.

Depuis mercredi soir et la signature d'un nouvel accord de paix, le pays vient d'entrer dans une période de pré-transition qui doit durer huit mois, avant une transition de trois ans et des élections.

