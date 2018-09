Sud-Soudan: Le chef de l'ONU salue la signature du nouvel accord de paix

Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ont paraphé… Plus »

« La voie à suivre demeure difficile et la communauté internationale doit rester saisie de la situation au Soudan du Sud pendant la mise en œuvre de l'accord », a dit le porte-parole adjoint. « L'ONU se tient prête, en étroite coordination avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et l'Union africaine, à aider les parties à appliquer l'accord ».

M. Guterres a appelé les signataires de l'accord à l'appliquer « intégralement et sans exclusive à la fois dans sa lettre et dans son esprit, afin que le peuple du Soudan du Sud puisse enfin recevoir les dividendes de la paix qu'il mérite ».

« Le Secrétaire général félicite les parties pour cette avancée et se félicite des efforts régionaux et internationaux qui ont abouti à la signature de l'Accord », a dit son porte-parole adjoint, Farhan Haq, dans une déclaration de presse rendue publique jeudi.

Mercredi 12 septembre, au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à Addis Abeba, en Ethiopie, le Président sud-soudanais, Salva Kiir, et son ancien Vice-Président, Riek Machar, ont signé un accord de paix sous l'égide de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), une organisation régionale, et de l'Ethiopie, mettant fin à cinq années de conflit au Soudan du Sud.

Le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a salué jeudi la signature par les belligérants sud-soudanais d'un nouvel accord destiné à résoudre le conflit au Soudan du Sud et a qualifié cette signature de « développement positif et significatif ».

