Bénin: Des syndicats manifestent contre plusieurs réformes du gouvernement

Les syndicats dénoncent dans la foulée des mutations punitives. Alors Rodolphe Sagnaka, leader de la Fédération des syndicats de l'éducation, raconte à la foule son histoire. « Moi qui vous parle j'ai été muté avec mes camarades et envoyé à plus de 100 km contre les textes. Notre seul crime est d'avoir fait une grève. Cela ne doit pas nous arrêter. »

Après une heure de marche, le cortège très bruyant arrive à destination. La police est présente. Pour Nagnimi Kassa Mampo, l'un des leaders du mouvement, secrétaire général de la CSTB, les motifs de la grogne sont nombreux : « Nous manifestons contre le retrait du droit de grève, du code électoral, la loi sur l'embauche qui fait qu'aujourd'hui un travail dans le secteur privé ne peut plus avoir un contrat à durée indéterminée. Nous manifestons contre la nouvelle charte des partis, il faut des milliers de gens pour créer un parti politique. Si vous êtes pauvre, vous ne pouvez plus créer de parti. »

Banderoles et sono mobile installées à bord d'un modeste véhicule bâché en début de cortège, la marche s'ébranle de la Bourse du travail pour la place l'Etoile rouge. Les manifestants chantent, agitent des branchages et scandent des slogans hostiles au pouvoir. Ils n'épargnent personne. A chacun son slogan.

Au Bénin, deux centrales syndicales, la Confédération des syndicats du Bénin CSTB et l'Union nationale des syndicats du Bénin UNSTB, étaient dans les rues de Cotonou jeudi avec leurs militants pour protester contre plusieurs réformes engagées par le gouvernement et le président Patrice Talon. Les deux centrales organisatrices de la marche sont les noyaux durs de la contestation sociale. Leurs militants viennent du privé et du public. Et hier matin, ils ont répondu à l'appel de leurs leaders. Il n'y a pas eu d'incident. Reportage à Cotonou.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.