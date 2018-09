Togo: Gerry Taama du NET - « Le tribu payé depuis le 19 août 2017 est déjà assez lourd pour que le Togo se donne le luxe d'une nouvelle crise socio-politique »

Les travaux de la 1ère réunion du Comité de suivi de la feuille de route de la CEDEAO les 10 et 11 Septembre derniers ont accouché d'une souris, si on s'en tient aux commentaires faites surtout du côté de la C14. Ceci alors même que le pouvoir semble avoir le vent en poupe pour poursuivre l'organisation des législatives du 20 Décembre prochain, et, surtout en attendant l'avis des facilitateurs du dialogue intertogolais.

Maintenu loin de la table des discussions de ce dialogue qui a induit une feuille de route de la CEDEAO et du Comité de suivi en question, le NET (Nouvel Engagement Togolais), parti membre de la CENI, également objet de contestation de la part de l'opposition, ne manque pas de jeter son regard sur les évolutions et tournures que connaissent le dossier politique togolais au jour le jour.

Dans un nouveau communiqué, le parti de l'ancien officier subalterne, reconverti politicien et homme d'affaires, le très controversé Gerry Taama, se dit « particulièrement inquiet de la tournure que prennent les événements. Aucune des deux parties ne semble disposer à lâcher du lest et, le Togo est offert en spectacle dérisoire aux yeux de la communauté internationale ».

En tout cas, averti le parti, « le tribu payé depuis le 19 août 2017 est déjà assez lourd pour que le Togo se donne le luxe d'une nouvelle crise socio-politique ».

Il en appelle les protagonistes à opérer « un sursaut patriotique ».