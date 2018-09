Burkina Faso: 73e Assemblée générale de l'ONU - L'intérêt de la participation burkinabè

L'ONU est structurée autour de six organes principaux dont l'Assemblée générale(AG). L'un des conférenciers du jour, Émile Kabore, chargé du bureau du Cinu, présente l'assemblée générale comme étant l'organe le plus représentatif des Nations unies où l'ensemble des 193 Etats membres sont présents et ont le même pouvoir, indépendamment de leur taille, leur puissance ou leur richesse. Les décisions importantes sur des sujets importants tels que la paix et la sécurité internationale, l'admission de nouveaux membres et les questions budgétaires y sont prises à la majorité des deux tiers.

Toujours d'après ses dires, l'assemblée générale serait le principal organe délibérateur, décisionnel et représentatif des nations unies et, élit au début de sa session ordinaire annuelle un nouveau président, 21 vice-présidents et les présidents des six grandes commissions de l'assemblée.

Cette année, le thème retenu pour la 73e session est « faire de l'ONU une organisation pour tous : une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées au service des sociétés pacifiques, équitables et durables ». Cette session annuelle de l'AG offrira des opportunités de rencontre avec de nombreux et divers partenaires du Burkina sur divers sujets de concertation et de plaidoyer pour la force conjointe du G5 sahel.

Au vu de l'importance de ce « parlement mondial » qui sera présidée par Maria Fernanda Espinosa Garcés de l'Équateur, le Burkina Faso participera avec une délégation qui sera conduite par le ministre des affaires étrangères et de la coopération, Alpha Barry. Il saisira l'occasion le 26 septembre 2018 pour exposer les vues du Burkina Faso sur des questions internationales d'enjeux majeurs.

En outre, 175 points seront à l'ordre du jour. De manière synthétique, l'AG abordera diverses questions clés dont certaines présentent des enjeux importants pour le Burkina Faso. Ce sont, entre autres, la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD) ; le changement climatique et le développement durable ; la sécurité alimentaire ; les migrations internationales et le développement ; le renforcement de la coordination de l'assistance humanitaire de l'ONU ; la paix et la sécurité internationale ainsi que la réforme de l'ONU.

D'après Nadine Traoré, directrice générale des relations multinationales au ministère des affaires étrangères, la session est une opportunité à saisir et la question de l'insécurité sera l'un des sujets cruciaux que le Burkina abordera : « l'AG des nations unies est un grand rendez-vous qui regroupe tout le monde et toutes les questions y sont discutées. Si nous voulons avoir un impact sur la sécurité au Burkina Faso, il est important que nous puissions commencer à dire quelle est notre vision de la sécurité et comment nous voyons l'impact du terrorisme sur le développement national. La plateforme des nations unies est idéale pour dire nos attentes et c'est en fonction de ces attentes que les programmes d'appui au développement seront décidés ».

La session débutera ce 18 septembre et le débat général au cours duquel les chefs d'Etats et de gouvernement feront leur déclaration se tiendra du 25 septembre au 1er octobre 2018.