Tunisie: La pomme de Sbiba à l'honneur

Il serait utile de rappeler, dans ce contexte, qu'en dépit du manque d'eau et des problèmes au niveau des engrais chimiques et des pesticides, la production de pommes, dans la région de Kasserine, a doublé, cette année, par rapport à 2017, passant de 35 mille à 70 mille tonnes. La délégation de Foussana occupe la première place avec 34 tonnes, suivie de la région de Sbiba avec 18 tonnes.

Le directeur du festival a signalé également des dépassements au niveau des pesticides utilisés pour traiter cette arboriculture. Pour lui, ces produits chimiques ne sont plus efficaces et ne contribuent plus à l'amélioration du produit et de la récolte. Il a notamment déploré de grands manquements au niveau du contrôle de la distribution de ces pesticides.

