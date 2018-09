Tunisie: Premier abattoir aux normes sanitaires

Le ministre du Commerce, Omar El Béhi, a inauguré mercredi, à Tozeur, l'abattoir municipal, qui est l'unique en Tunisie a avoir obtenu l'agrément sanitaire, de la part des services du ministère de l'Agriculture ( mai 2018).

L'abattoir réalisé par l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU) au profit de la municipalité de Tozeur, moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars (MD), a une capacité quotidienne de stockage de trois tonnes, et d'abattage de près de 60 têtes (moutons et chèvres), de 10 veaux et de 10 chameaux.

L'activité de l'abattoir est entrée en vigueur à partir d'hier, en attendant le renforcement de certains équipements (réfrigérateurs, stockage) et l'achèvement du réseau de drainage des eaux usées et son raccordement à la station d'assainissement, étant donné qu'actuellement, les eaux usées sont colletées dans un puits.

Cet abattoir municipal est le plus grand au niveau régional (superficie et capacité de stockage) alors que les autres abattoirs municipaux à Nefta, Degache et Hammet El Jérid ne répondent pas aux conditions sanitaires, et les municipalités de Hazoua et Tamerza sont dépourvues d'abattoirs.

Le ministre a indiqué dans une déclaration à la presse que l'abattoir de Tozeur répond aux normes sanitaires et contribue à la commercialisation de viandes saines et contrôlées.

Selon le responsable, des projets similaires sont attendus dans les autres gouvernorats afin d'améliorer la qualité des viandes commercialisées, précisant que les efforts sont concentrés sur la distribution des viandes saines au niveau du marché local, en attendant de penser ultérieurement aux opportunités d'exportation, à partir de cet abattoir équipé d'une unité de conditionnement et d'exportation.

A rappeler que le ministère des Affaires locales et de l'Environnement a alloué une enveloppe additionnelle de 500 mille dinars au projet depuis décembre 2016 pour pallier les défaillances relatives à l'aménagement interne, les bassins de lavage et la chaîne d'abattage en vue de garantir la salubrité des viandes.