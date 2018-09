Tunisie: Happy birthday «à la tunisienne»

On innove...

C'est là du classique, diriez-vous ? Il s'agit plutôt d'une vieille tradition dans la vie de nos hôtels qui s'y cramponnent tenacement, au point que celle-ci bénéficie aujourd'hui non seulement à nos hôtes étrangers, mais aussi au tourisme local. Or, comme toute tradition qui évolue et s'actualise avec le temps, les cadeaux d'anniversaire sont devenus plus variés que jadis. Désormais, ne se contentant plus de la symbolique pièce de gâteau, nos hôteliers rivalisent d'initiatives les unes aussi inédites et sympathiques que les autres.

En effet, de nos jours, ils offrent des plaques et gadgets symbolisant les souvenirs de la Tunisie, des objets d'art et des accessoires des produits d'artisanat, une bouteille de champagne pour arroser le «great event». Certains propriétaires d'hôtels, champions du marketing, ont poussé l'imagination au point d'opter pour des cadeaux autrement plus costauds, qui vont d'une nuitée supplémentaire offerte par la direction, à une excursion, en passant par une belle croisière au large, ou un dîner somptueux. Le tout, bien sûr, aux frais de la princesse !

«Je suis profondément touché jusqu'à l'émotion», avoue Frédéric, un touriste français, au sortir d'une cérémonie d'anniversaire organisée en son honneur dans un hôtel de Hammamet. Brandissant un gros paquet de cadeaux, il affirme que «ce geste si gentil illustre largement la grande réputation d'hospitalité dont se targue votre pays. Merci beaucoup».

A ses côtés, sa femme Hélène, souriante, ne tarit pas d'éloges sur la Tunisie, en reconnaissant que «cette bonne initiative nous a, mon mari et moi, si touchés que désormais "aimantés" et impressionnés, nous promettons de revenir ici, l'été prochain». En face, nos hôteliers n'ont qu'à se frotter les mains. «En réalité, indique l'un d'eux, une cérémonie d'anniversaire nous coûte trois fois rien.

D'apparence symbolique, elle est, et c'est le plus important, bénéfique pour le rendement futur de l'établissement, parce que garantissant généralement le retour de nos clients pour la satisfaction desquels nous ne lésinons jamais sur les moyens, particulièrement en ce qui concerne les prestations de services de tous les jours». Et notre interlocuteur de conclure, en signalant que «pas moins de neuf touristes étrangers ont pris l'habitude de venir fêter leur anniversaire chez moi au cours des cinq dernières années».

La ministre du Tourisme et de l'Artisanat est sans doute la première à en pavoiser. Elle dont on connaît le souci permanent de chercher à pulvériser les records des recettes touristiques... tant que la sécurité est reine dans le pays.