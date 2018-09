Congo-Kinshasa: Réouverture de la Maison Schengen - Kinshasa pose ses conditions

En fait, la RDC tient la Belgique responsable de la dégradation des relations diplomatiques entre les deux pays en raison du rôle néfaste joué par elle auprès de l'Union européenne qu'elle a influencée pour obtenir les sanctions contre ses dirigeants. Des sanctions qui, d'après le porte-parole du gouvernement, relèvent de la compétence de la communauté internationale. Et d'enchaîner : « La Belgique n'est pas la communauté internationale, l'Union européenne n'est pas la communauté internationale et le Congo n'est pas membre de l'Union européenne ».

Aujourd'hui, des tractations de coulisses entre les deux parties seraient en cours à en croire des indiscrétions, visant à réchauffer les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa, sans grand succès. Toutefois, de part et d'autre, la tendance est à l'apaisement après une rupture des relations qui, visiblement, n'aurait été profitable à aucune des parties. Si Kinshasa est pour la réouverture de la maison Schengen, il pose néanmoins un préalable majeur, en l'occurrence la levée des sanctions de l'Union européenne prises contre quatorze personnalités congolaises. « Nous attendons que la Belgique puisse comprendre que nous sommes un Etat souverain puisque c'est elle qui a commencé à nous mettre sous un régime des sanctions. Elle va lever les sanctions prises contre la RDC pour des raisons qui ne sont en aucune manière justifiées », a déclaré à ce sujet le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga.

