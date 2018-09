Congo-Kinshasa: Musique - Jackson Babingui immortalise Jacques Loubelo

Ce sont quatorze chansons qu'il a magistralement interprétées, alliant avec brio instruments traditionnels, backing voices et guest stars. Sa voix lyrique a été accompagnée par certains musiciens au chant et à l'orchestration: "Ntima Luaka" et "Mutampa" avec Freddy Massamba, "Lisanga na biso" avec le regretté Papa Wemba, "Morobé", etc. De nombreux autres musiciens ont apporté leur touche à cet excellent album, c'est le cas de Betty Novallis, Olivier Tshimanga, Emile Biayenda, Dondieu Divin, Franck Moulet...

Cinq ans après la mort de Jacques Loubelo, l'artiste Jackson Babingui a voulu rendre hommage à cette icône congolaise de la chanson à texte. Un pari osé car interpréter les chansons de Jacques Loubelo en y ajoutant des sonorités modernes n'était pas une tâche aisée. Et pourtant, Jackson l'a fait en revisitant le riche répertoire du chanteur, compositeur, parolier, poète, etc.

