Congo-Brazzaville: Coopération - William Ruto salue les projets de développement du Congo

Le Centre commercial de Mpila fait partie des sites visités. Il comprend, entre autres, un bâtiment pôle affaires et équipements, un bâtiment pôle artistique, celui du centre d'affaires proprement dit... « Ma délégation est constituée de plusieurs investisseurs », a souligné le vice-président kényan. Assurément, ces derniers y ont vu diverses opportunités d'investir pour donner corps à l'accord-cadre de coopération signé par Brazzaville et Nairobi, le 12 septembre, dans la capitale congolaise.

En séjour de travail à Brazzaville, le vice-président kényan, William Ruto, a visité quelques infrastructures, le 13 septembre, en compagnie du Premier ministre, Clément Mouamba, et du ministre de l'Aménagement, de l'équipement du territoire et des Grands travaux, Jean Jacques Bouya. L'objectif était de se faire une idée des investissements consentis par le gouvernement congolais en vue de développer divers secteurs d'activités et booster l'économie nationale.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.