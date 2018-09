Maroc: Lancement samedi de la 2ème édition "Mawahib Itissalat"

Les premières auditions au titre de la deuxième saison du programme "Mawahib Itissalat", initié par Maroc Telecom au profit de ses salariés et leurs proches et destiné à détecter et célébrer les talents de l'année, seront lancées samedi prochain à Rabat, annoncent les organisateurs.

L'événement, dont le jury est composé de grands artistes nationaux, sera l'occasion de mettre la lumière sur les talents cachés des salariés et de leurs familles dans diverses disciplines comme le chant, la musique, la danse, le sport, la peinture ou la magie, indique l'opérateur téléphonique dans un communiqué. Après une première édition réussie, la deuxième saison de "Mawahib Itissalat" s'inscrit dans le prolongement des actions citoyennes de Maroc Telecom en faveur de la promotion de la culture, du sport et du bien-être des individus, souligne la même source, faisant savoir que le spectacle de clôture aura lieu avant la fin de l'année.

Tout au long de cette année, plusieurs nouvelles activités ont été organisées pour renforcer les occasions de rencontres et les liens entre ses salariés en dehors du cadre professionnel, souligne le communiqué, notant que ces activités ont également pour but de réunir les salariés et leurs familles dans des ambiances festives et ludiques.