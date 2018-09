Maroc: Intenses activités de Habib El Maliki à Wellington

L'homme était tout simplement un des plus grands chanteurs de rock en activité Plus »

Le président de la Chambre des représentants s'est entretenu le même jour avec le président du groupe d'amitié du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, Duncan Web et ont débattu de différentes questions d'intérêt commun.

Habib El Malki a également mis l'accent sur les grands chantiers lancés dans le Royaume dont le Plan Maroc Vert, les efforts d'investissements et de développement déployés dans les provinces du Sud qui regorgent d'énormes richesses naturelles, la gestion régionale, la politique de proximité, etc.

Par ailleurs, Habib El Malki a tenu une réunion de travail avec le président de la commission des affaires étrangères du Parlement néo-zélandais Simon O'Connor au cours de laquelle il a répondu aux questions des membres de ladite commission se rapportant notamment à la faiblesse des échanges commerciaux entre les deux pays, les réformes démocratiques, l'intégrité territoriale, entre autres. Dans ce cadre, le président de la Chambre des représentants a fait savoir que le Maroc a opté depuis 2011 pour d'importantes réformes constitutionnelles et politiques permettant de renforcer le processus démocratique, de placer le Royaume sur la bonne voie et de garantir sa stabilité.

En ce qui concerne le volet des échanges commerciaux, le président du Parlement néo-zélandais a affirmé qu'ils doivent se renforcer et qu'il est important de poursuivre le dialogue et les visites à travers la consolidation des rapports entre les groupes d'amitié des deux parties.

Pour sa part, Trevor Mallard a souligné que la Nouvelle Zélande est prédisposée à entretenir des relations bilatérales avec des pays amis et le Maroc en fait partie, signalant, à cet effet, que le Royaume compte une infrastructure développée et a connu des développements démocratiques.

Habib El Malki a fait part également des positionnements stratégiques de la Nouvelle Zélande, comme puissance régionale dans la région, et du Maroc, sous la conduite de S.M le Roi comme puissance africaine. Des donnes devant déboucher sur une collaboration Sud-Sud, surtout que l'Afrique et l'Asie du Sud-est sont appelés à jouer un rôle important dans le domaine économique et la prise de décision sur le plan international.

Sur invitation du président du Parlement néo-zélandais, Trevor Mallard, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, effectue actuellement une visite de travail à Wellington à la tête d'une délégation parlementaire comprenant Mhamed Chrourou, président du Groupe Modernité et Authenticité à la Chambre des représentants, Toufik Kamil, président du Groupe du Rassemblement constitutionnel, Nouredin Moudian, président du Groupe istiqlalien de l'Unité et de l'égalitarisme, de Mohamed Mobdi, président du Groupe Haraki, ainsi que de Karim Medrek, ambassadeur du Maroc en Australie.

