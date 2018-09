Ile Maurice: Tirage du Loto - Un reflet transforme le 18 en 13

Il y a de quoi en perdre la boule. Lors du tirage du samedi 8 septembre, une face de la boule portant le numéro 18 était perçue comme le 13. Or, cela est dû à un jeu de lumière, un reflet, certifie Lottotech.

Selon Moorghen Veeramootoo, Executive Director et Chief Operating Officer de la société, ce genre de phénomène s'est déjà produit lors d'un tirage en Irlande. «À Maurice, nous prenons toutes les dispositions pour assurer les tirages. Il y a la pesée des boules sur une base régulière effectuée en présence des représentants de la Gambling Regulatory Authority (GRA). Le tirage se fait aussi avec la supervision de la police des jeux et des officiers de Lottotech.»

Au niveau de la GRA, l'on certifie que rien n'est laissé au hasard lors du tirage. Reina Veerabadren, Public Relations and Responsible Gambling Officer, soutient que les boules sont gardées dans une boîte et sous scellés. «Cette boîte n'est ouverte qu'en présence des représentants de la GRA, de la police des jeux et des membres de Lottotech. Puis, nous passons à l'exercice de la pesée des boules. Il est fait en présence du public qui assiste au tirage.»

Elle précise qu'un test avec des boules sans numéro est effectué avant le tirage, dans le but de voir si la machine fonctionne normalement. «Une fois que les six chiffres ont été dévoilés, les représentants de la GRA vérifient si tout est exact. Nous jouons aussi sur la transparence de cet exercice.» En regardant bien la vidéo, on voit le 13 qui tombe en premier, puis passe derrière. Le 18 descend après et tourne, laissant apparaître le chiffre 13, mais avec une marque plus claire sur la moitié du 3, coupant donc le 8. C'est un reflet sur la paroi de la machine. Et met Lottotech en boule.

Les chiffres à cocher hier, le mercredi 12 septembre étaient : 10, 11, 12, 18, 21 et 37. Aucun gagnant n'a remporté la cagnotte de Rs 10 millions. Ainsi, Rs 15 millions sont en jeu samedi. Toutefois, 35 parieurs ont coché cinq numéros, empochant ainsi la somme de Rs 11 858.