Ile Maurice: New-Grove - Pravind Jugnauth à la recherche de ses racines

«Nous avons pu identifier le village. Mais on veut aller plus loin. On veut retrouver la famille, s'il y en a toujours. Keep it up, High Commissioner !» Le Premier ministre Pravind Jugnauth veut retrouver ses ancêtres en Inde.

C'est ce qu'il déclaré ce jeudi 13 septembre lors des célébrations nationales de la fête Ganesh Chaturthi, à New-Grove. Et c'est avec l'aide du haut-commissaire indien à Maurice, Abhay Thakur, qu'il s'est mis à retracer ses origines.

Pravind Jugnauth a ajouté qu'à l'occasion de sa visite en Inde dans le cadre du Pravasi Bharatiya Diwas, il en profitera pour visiter le village de ses ancêtres. Le chef du gouvernement sera l'invité d'honneur à cette fonction annuelle qui se tiendra au Bénarès, en janvier 2019.

Par ailleurs, Pravind Jugnauth s'est dit très heureux d'être de retour à New-Grove, qui se trouve dans son ancienne circonscription. «En arrivant, j'ai cherché le président du temple. On m'a dit que c'était son fils qui a pris la barre. Je me suis dit voilà un autre cas de papa-piti», a-t-il indiqué. Ce qui a fait rire l'assistance.

Également présent à cette occasion, le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval a déclaré qu'il faut s'inspirer du dieu Ganesh. Soit en enlevant des obstacles de la vie des gens.

Pour sa part, le président du Mauritius Marathi Mandali Federation, Asant Govind, a lancé à l'intention de Yogida Sawmynaden, également présent, «li mem nou minis marathi». Commentaire faite en présence de Dan Baboo, ancien ministre issu de la communauté marathi.