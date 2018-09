Maroc: La Roumanie apprécie les efforts du Maroc au Sahara

L'homme était tout simplement un des plus grands chanteurs de rock en activité Plus »

«Nous considérons que la présence de la Roumanie au sein de l'organe exécutif des Nations unies sera une valeur ajoutée au travail du Conseil de sécurité», a-t-il indiqué, notant que la Roumanie apportera une contribution «très utile à la préservation de la paix et de la stabilité», notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

Par ailleurs et lors d'une conférence de presse à l'issue de cet entretien, Nasser Bourita a affirmé que le Maroc apprécie le rôle de la Roumanie sur la scène régionale et internationale, soulignant que le Royaume a apporté dès le début son soutien à la candidature de la Roumanie au Conseil de sécurité de l'ONU.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, a eu mercredi à Bucarest un entretien avec la Première ministre de la Roumanie, Viorica Dancila, axé notamment sur les moyens de raffermir la coopération bilatérale. Lors de cette rencontre, les deux parties ont souligné l'importance de donner une nouvelle impulsion au partenariat entre le Maroc et la Roumanie.

