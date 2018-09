Seychelles: Invoquant des coûts élevés, le gouvernement n'organisera plus le concours Miss Seychelles

«Je pense aux entreprises liées au tourisme, aux stations balnéaires, aux agences de voyages et aux sociétés de gestion de destinations qui ont le potentiel d'organiser le concours de beauté et peuvent profiter de cette opportunité en termes de marketing», a déclaré M. Ernesta.

L'Agence des industries créatives et des événements nationaux (CINEA), créée en 2016 pour gérer et organiser des événements nationaux, a été mandatée pour organiser et superviser le concours de beauté en 2017.

«Après ma visite au concours de beauté Miss World tenu en Chine l'année dernière, j'ai discuté avec d'autres détenteurs de licences venant d'autres pays et je me suis rendu compte que personne ne bénéficiait beaucoup de cet événement», a-t-il déclaré.

«Les coûts estimés pour l'organisation du concours de beauté localement et pour la participation de Miss Seychelles au concours de beauté Miss World s'élèvent à 1,5 million de roupies chaque année. Cela comprend un droit d'entrée de 5 000 £ (88 000 SCR) ainsi que divers autres frais, notamment les frais aériens, les frais de subsistance, les vêtements et la préparation», a expliqué M. De Comarmond.

Gustave De Comarmond, directeur général adjoint de l'agence, a déclaré qu'il était préférable que l'événement soit organisé par les entreprises et le secteur privé. CINEA a pris cette décision plus tôt cette année après des consultations avec les parties concernées.

L'Agence des industries créatives et des événements nationaux (CINEA) - une agence gouvernementale - a déclaré que le gouvernement n'organiserait plus le concours annuel de beauté de Miss Seychelles en raison d'un faible retour sur investissement.

Copyright © 2018 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.