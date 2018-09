Burkina Faso: Paul Kaba Thiéba consulte la communauté musulmane

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, a rencontré, dans l'après-midi du jeudi 13 septembre 2018 à Ouagadougou, des responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB).

Le Burkina Faso est confronté, depuis quelques temps, à une recrudescence des actes terroristes dans certaines parties du pays. La lutte contre le phénomène passe par une collaboration efficace entre les populations et les forces de défense et de sécurité, d'une part, et une coopération entre les pouvoirs publics et les leaders religieux et coutumiers, d'autre part.

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, est allé, pour ce faire, échangé avec des responsables de la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB). C'était dans l'après-midi du jeudi 13 septembre 2018 à Ouagadougou, au siège de ladite structure.

A l'issue de la rencontre, le chef de l'exécutif a confié qu'il s'est agi de faire le point des engagements du gouvernement face à la situation sécuritaire que connaît le pays des Hommes intègres dans ces derniers mois. '' Nous avons, entre autres, évoqué la situation sécuritaire actuelle de notre pays. Nous avons bénéficié, au cours de notre entretien, de précieux et sages conseils de la FAIB. Elle a, en outre, formulé des bénédictions et des prières à l'endroit du gouvernement et du pays tout entier", a expliqué le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba. Cette association, a-t-il poursuivi, a réitéré son engagement à accompagner l'exécutif dans le cadre de la lutte contre l'hydre terroriste.

Selon lui, elle s'est, dans le même ordre d'idées, dite déterminée à sensibiliser l'ensemble du peuple burkinabè à une union sacrée pour venir à bout de l'insécurité au Burkina Faso. Le secrétaire exécutif de la FAIB, Cheick Sidi Mohamed Koné a, pour sa part, indiqué que cette rencontre est une première en son genre. Il a, de ce fait, salué l'initiative de l'hôte du jour au nom de ses coreligionnaires.

«La FAIB est dans son rôle de préserver l'union et la paix dans la société. Elle a toujours prié pour le Burkina aussi bien en temps de paix que dans les moments difficiles. Et nous n'allons pas déroger à la règle. Nous continuerons à implorer la grâce d'Allah sur notre patrie à tous«, a-t-il confié. Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, poursuivra, dans les jours à venir, sa tournée auprès des autres communautés religieuses.