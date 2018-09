Tunisie: Les entreprises tunisiennes invitées

Situé dans le prolongement du discours du président de la République française, Emmanuel Macron, à Ouagadougou, cet événement, dont l'objectif est de renforcer les liens économiques et commerciaux entre l'Afrique et la France, rassemblera des ministres, des ambassadeurs et des délégations d'entreprises issus de tout le continent africain.

«Ambition Africa 2018» est soutenu par des partenaires institutionnels de référence, AFD/Proparco, Bpifrance, CIAN, Medef, Medef International, CCEF, Conseil Présidentiel pour l'Afrique (CPA), les Chambres de commerce françaises et des sponsors privés tels que CMA-CGM, Total, Engie, Société générale, Cfao Group, Fidal, Bolloré Logistics...

L'ambassade de France en Tunisie et son bureau Business France invitent les entreprises tunisiennes à participer à ce forum en s'inscrivant gratuitement sur le site internet suivant : www.ambition-africa.com

Business France est l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de la prospection et de l'accueil des investissements internationaux en France.

Elle promeut l'attractivité et l'image économique de la France, de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Business France dispose de 1.500 collaborateurs situés en France et dans 64 pays. Elle s'appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.