Burkina Faso: Jubilé d'or au LNBTP - 50e montée des couleurs

Le laboratoire national du bâtiment et des travaux publics a soufflé ses 50bougies le 13 septembre 2018 à son siège de Ouagadougou. Pour l'occasion, une série d'activités est prévue tout le long de l'année. Une montée des couleurs a donc permis d'ouvrir patriotiquement le bal autour du drapeau national.

13 septembre 1968 -13 septembre 2018. Le Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics (LNBTP) a 50 ans. Pour son cinquantenaire, l'institution a organisé de nombreuses activités pour ladite célébration. Le top de départ a été donné par la montée des couleurs qui a réuni tous les agents. Le symbole du civisme a été respecté par tous. Un coup de sifflet a permis de sonner le rassemblement et lorsque le second a retenti, tous en chœur, laborantins, techniciens, membres de l'administration, agents en fonction, retraités, etc., ont entonné le Ditanyiè dans la cour.

Les travailleurs retraités ont été associés à la fête. Leur représentant, Jean Bosco Némaro, a apprécié l'évolution du LNBTP. « Il faut privilégier la recherche sur les matériaux. Nous détruisons la nature. Il existe des pays où il n'existe plus de pierre. Ailleurs, ils utilisent l'argile cuite à 1 000 ou 3 000 degrés pour construire les bâtiments », a-t-il relaté.

Quant au représentant du ministère des Infrastructures, Siaka Laurent Ganou, il a encouragé les responsables du LNBTP à valoriser la recherche qui va permettre de préserver les acquis tout en donnant plus de poids au laboratoire.

A en croire le DG, Daouda Zongo, le LNBTP est une structure technique qui accompagne l'Etat dans la réalisation de routes, de bâtiments, d'analyses, d'essais. « En matière d'acquis, c'est un ensemble de partenaires, de personnel formé et compétent qui a été mis au service du secteur des BTP. De nombreux acteurs ne sollicitent pas nos services. Cette fête est une occasion d'interpellation des populations et des acteurs du BTP. Nos enquêtes ont révélé que les usagers sont ignorants de certains détails et règles qui garantissent l'obtention d'infrastructures de qualité », a-t-il expliqué.

Pour ces nonces d'or, il est prévu tout le long de l'année une journée de salubrité, une campagne de communication (radio et télé), un dîner de gala, un don de sang, une journée portes ouvertes (expositions, consultations et essais gratuits ou à prix réduits), et la pose de la première pierre du projet de construction du siège du LNBTP, une assemblée générale du personnel du LNBTP, la production du pagne et du livre du cinquantenaire, un forum de haut niveau qui va discuter de la contribution des laboratoires à la qualité des infrastructures et un atelier de réflexion sur les matériaux de construction.