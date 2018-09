Burkina Faso: Wendabo - Née sous le syndrome du tetra-amelia

Elle a neuf ans. Elle s'appelle Wendabo, « volonté de Dieu » en langue mooré. Un prénom dont la petite fille aurait bien voulu se passer, tant ce théophore traduit dans son cas un état physique hors du commun. Et vous comprendrez pourquoi.

C'est par une chaude matinée que nous mettons le cap sur Gogo, petite localité de la province du Zoundwéogo. Tout au long du trajet, à bord d'un véhicule de « Light for the world », une ONG spécialisée dans le domaine du handicap, les images continuent de se bousculer dans notre tête. Insoutenables !

Déjà que nous sommes encore sous le choc des photos transmises par l'ONG, qu'en sera-t-il à l'heure du face-à-face ? Quel regard porter sur Wendabo, la petite fille née sans bras et sans jambes ? Comment aborder la « boumbandé » (1), comme les méchantes langues la désignent ici ? Comment pouvoir la « traiter » avec détachement pour ne pas en rajouter à la stigmatisation dont elle est victime depuis sa naissance ? Question, question et encore question.

10 heures. Halte à Manga, chef-lieu de la province du Zoundwéogo. L'escale de la cité de l'épervier sera essentiellement consacrée à une rencontre d'échanges avec des acteurs intervenant dans le domaine du handicap dans cette commune urbaine. Pour joindre l'utile à l'agréable, un repas copieux nous a été servi et nous nous sommes même tapé une petite sieste, un grand luxe que nous n'aurions pas pu nous permettre à Ouaga. Et pour cause.

Par une voie latéritique, enfin Gogo ! Point besoin de renseignement pour savoir où habite la petite Wendabo. Signe du rejet dont elle est l'objet, la petite case ronde qu'elle partage avec sa mère et sa petite sœur de cinq ans est isolée du reste des concessions du village. C'est dans cet abri de fortune comme celui squatté jadis par les vieilles femmes accusées de sorcellerie, que Pascaline Kabré a trouvé refuge avec ses enfants au prix de 2 000 francs CFA le mois. Une fortune pour cette mère abandonnée de tous.

« Son père a tenté de l'éliminer »

Quelque quinze minutes après notre arrivée, Pascaline Kabré, la maman de Wendabo nous rejoint. Elle a une démarche ferme. Elle semble d'un âge avancé mais ce n'est pas le cas. Elle est sans doute affectée par cette vie de paria qui l'accable depuis. Malgré tout, avec ce sourire qui ne la quitte pas, elle ne rate aucune occasion de jouer les comiques en se débrouillant toujours pour balancer, au moment où l'on s'y attend le moins, une petite blague au détour d'une phrase.

Tout naturellement, nous nous laissons contaminer par sa joie de vivre, profitant de l'occasion pour comprendre les circonstances qui l'ont conduite à se retirer dans pareil endroit, seule avec ses deux filles. Notre interlocutrice ne tourne pas autour du pot.

Tout est parti de la naissance de Wendabo. Pendant la grossesse, les relations avec son conjoint n'étaient déjà pas au beau fixe. Résultat : la jeune femme qu'elle était et qui avait déjà une fille à l'époque ne s'est jamais rendue en consultation prénatale. « Je n'ai pas souffert », nous dira-t-elle comme pour se justifier.

« Je n'avais même pas l'impression d'être enceinte », ajoute-t-elle, le regard fixe, comme si elle voyait défiler les images de sa vie. Malgré son rire fou chaque fois qu'elle faisait une blague, on pouvait quand même lire sur son visage les stigmates de l'amertume.

« Le jour de l'accouchement, je me rappelle qu'une femme m'avait rendu visite. Malgré les contractions, j'ai tout fait pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Après son départ, je suis rentrée dans la maison et j'ai disposé des morceaux de pagne pour accoucher de mon bébé ».

Sans laisser paraître ses émotions et le regard toujours perdu dans le vide, elle poursuit : « Quand l'enfant a commencé à apparaître, je me suis relevée et j'ai vu qu'elle n'avait pas de mains, juste deux avant-bras. J'ai continué à pousser et lorsqu'elle est sortie complètement, j'ai constaté qu'elle n'avait pas de membres inférieurs non plus ».

Comme si de rien n'était, la jeune maman nettoya son bébé avant d'aller chercher son époux pour lui rendre compte de la situation. Ce dernier ne toucha jamais le nouveau-né. Ni le jour de sa naissance, ni une autre fois. Personne ne le fera d'ailleurs, selon les explications de Pascaline. C'est toute seule qu'elle a coupé le cordon ombilical de son bébé. C'est encore seule qu'elle lui rasa la tête, selon les us et coutumes de la région.

Dès que la nouvelle de la malformation s'est répandue, le nouveau-né était devenu l'objet de la curiosité populaire dans le village de Kaolin. Par contre, si l'on s'en tient aux témoignages de certains proches, le père, ne supportant pas le handicap de l'enfant, a tenté, avec l'aide d'un marabout, de l'éliminer, sans y parvenir.

Pour préserver son enfant de toute autre velléité d'infanticide, Pascaline abandonne le domicile conjugal pour une longue pérégrination. Dans les villages, villes, sites miniers et même au Ghana où elle s'est rendue avec l'indésirable mioche, aucun soutien.

Aucune réponse aux multiples questions qui la turlupinent. Pourquoi une telle infirmité ? Serait-ce l'œuvre d'une personne malveillante ou celle d'un mauvais djinn ? Où est-ce vraiment la volonté de Dieu, selon le choix du nom de l'enfant, Wendabo ?

Errant l'âme en peine, elle finit par toquer aux portes des services de l'Action sociale de Kombissiri. Sept ans durant, la « traîne misère » recevra de cette structure vivres, vêtements et même des subsides. Soutien qu'elle est obligée de compléter par la mendicité, mettant à profit le handicap de son enfant. En effet, il arrive souvent que Wendabo s'adonne à des spectacles au vu desquels certains passants lui jettent des pièces d'argent.

« De sa voix se dégage une forte personnalité »

Six ans après la naissance de la petite, Pascaline Kabré finit par quitter définitivement son mari. Elle séjourne pendant un an chez les siens à Gogo avant de louer la case dans laquelle elle vit actuellement. Une situation due au fait que ses parents ne sont plus de ce monde. La cour familiale étant habitée par ses petits frères et leurs épouses, elle n'a pas voulu s'y incruster.

Pendant que nous l'écoutons attentivement, nous voyons courir au loin deux fillettes, l'une poussant l'autre, assise dans un fauteuil roulant. C'est Wendabo et sa cadette de quatre ans. Notre cœur se mit à battre plus fort. Le moment tant redouté est enfin venu.

Lorsque les deux fillettes arrivent à côté de nous, le sourire joyeux qui illuminait leurs visages a laissé place à une expression de gêne. Mais, à notre grande surprise, Wendabo descend toute seule de sa chaise roulante. Elle serre davantage le morceau de pagne noué autour de sa taille et s'avance pour nous saluer. Nous lui tendons la main. « Ça va ? », « Comment t'appelles-tu ? », « Tu fais quelle classe ? »

Ce sont les premières questions que nous lui posons, le plus naturellement possible. Mais Wendabo garde le regard fixé au sol. Elle ouvre à peine la bouche pour nous répondre, se contentant surtout de hocher ou de secouer la tête en signe de réponse. Mais quand elle s'adresse à sa mère, la voix devient subitement forte, le ton ferme, un brin autoritaire.

Difficile de ne pas remarquer le timbre radiophonique de sa voix. Comme si la nature a voulu compenser un handicap par un atout qui pourrait, qui sait, servir à Wendabo à bâtir une célébrité comme l'Australien Nick Vujicic ou le Japonais Hirotada Ototake, tous deux atteints eux aussi du syndrome tetra-amelia (Lire encadré).

Premiers contacts donc premières impressions : la petite fille est d'un caractère bien trempé et bien que privé de quatre membres, elle n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Si on peut se permettre une telle expression ici. Nous en aurons la confirmation.

Deuxième jour de notre voyage : dès potron-minet, nous quittons Manga pour Gogo. Objectif : passer la matinée avec Wendabo afin de nous faire une idée sur sa vie au quotidien. Sur les lieux, elle est déjà installée dans son fauteuil, sac d'écolier au dos. Sa petite sœur Wendkouni se tient debout derrière elle, prête, comme d'habitude, à la conduire jusqu'à l'école. Ce jour-là, nous nous engageons sur le chantier caillouteux, devisant avec les deux sœurs.

En chemin, nous aurons du mal à suivre leur cadence, moins accélérée ce jour-là du fait de notre compagnie. En effet, d'ordinaire, c'est au pas de course que Wenkouni conduit sa sœur à l'école, toujours la première arrivée en classe. Après quelque trois kilomètres de sentier, enfin les bâtiments de l'école publique de Gogo en vue.

Plus nous nous en approchons, plus les regards fusent de toutes parts. Alors que nous nous interrogions sur les raisons et la nature de ces œillades, Wendabo, elle, n'en avait cure. Les regards curieux, voire méprisants, cette fille pas comme les autres a appris à vivre avec.

« Une petite bandite »

Devant la classe de CE1 (Cours élémentaire 1re année), pas de rampe d'accès pour handicapés. Comment son chaperon de petite sœur va-t-elle s'y prendre pour qu'elle gravisse les deux marches de l'estrade ? La question s'impose d'elle-même chez quiconque connaît le handicap quasi exceptionnel dont souffre Wendabo.

Soudain, trois élèves dont le chef de classe surgissent de la salle en direction des deux frangines. Comme d'habitude. Peine perdue. Avant que ses camarades arrivent à son niveau, Wendabo descend illico de sa chaise roulante puis, au prix de quelques mouvements difficiles à décrire, la voici au fond de la classe où un élève lui apporte son fauteuil d'infirme.

C'est une « petite bandite ». « Elle pince les gens pendant les cours », « Il ne faut pas la chercher », « Elle ne se laisse pas faire », témoignent affectueusement plusieurs condisciples. Témoignages confirmés par l'enseignante Eboubié Kamouni, institutrice certifiée, ajoutant qu'il arrive parfois que Wendabo se montre têtue. Un caractère qu'elle impute à l'état de l'élève qu'elle suit depuis le CP1 (cours préparatoire).

« Quand elle est arrivée en classe pour la première fois, j'ai eu peur de m'approcher d'elle. Mais après réflexion, j'ai fini par me dire que c'est un être humain comme les autres. Petit à petit, j'ai commencé à aller vers elle. Quand on doit écrire, j'essaie de l'aider. Je me suis rendu compte qu'elle savait déjà comment faire pour tenir la craie », nous confie-t-elle, avant d'ajouter n'avoir, au cours de son existence, jamais vu un cas de ce genre. « Je la traite comme les autres enfants. Pas d'exception ! », soutient-elle, même si elle avoue ne l'avoir jamais sanctionnée comme elle peut le faire avec les autres.

Parlant de ses résultats du deuxième trimestre (5/10 de moyenne), l'institutrice dit que c'est seulement la base qui a été faussée. Chose dont la fillette est déjà consciente et à laquelle elle voudrait remédier. En effet, lorsqu'on lui demande ce dont elle a le plus besoin pour améliorer ses conditions de vie, elle dit : avoir un répétiteur pour obtenir de meilleurs résultats scolaires. « Du moment qu'elle a toutes ses facultés mentales en place, elle peut avoir un avenir comme tout autre enfant », est persuadée l'enseignante qui a fait de la petite un indicateur de progression.

En effet, explique-t-elle, lorsque Wendabo arrive à assimiler une nouvelle leçon, elle passe à autre chose, estimant que si dans son état elle a pu comprendre le cours, les autres élèves devraient aussi l'avoir compris. « En dehors du sport, elle fait des choses inimaginables comme balayer la salle de classe ou même danser. A la pause, elle court avec ses camarades ». Chose que nous avons pu constater à l'heure de la récréation.

Un autre problème à cette « vie normale » de la petite : le manque d'hygiène corporelle. Nous en avons tenu sa mère pour responsable. Celle-ci a insisté pour nous expliquer pourquoi la propreté du corps n'est pas possible dans la situation de Wendabo. Nous nous étions dit que c'est par manque de volonté de la mère, avant de nous rendre compte que nous avions tort. Vu son état, elle est obligée de ramper, pataugeant ainsi dans la poussière, surtout quand elle joue. La seule solution envisageable serait de l'empêcher de jouer. Mais est-on en droit de lui imposer cela ? D'autant plus que, comme on le sait, le jeu est fondamental pour le développement et le bien-être de tout enfant, fût-il en situation de handicap comme Wendabo.

Zalissa Soré

(1) Monstre en langue mooré

Encadré

Le syndrome de tetra-amelia

Vous connaissez ?

Si l'on en croit les résultats des recherches que nous avons menées, le syndrome de tetra-amelia est une maladie congénitale extrêmement rare caractérisée par l'absence des quatre membres du corps humain. Elle peut affecter d'autres parties de l'organisme, à savoir le visage, le crâne, les organes reproductifs, l'anus et le bassin. Cette malformation serait due à des mutations d'un gène appelé WNT3. Selon le département de génétique humaine de Hambourg qui a étudié la maladie, les nourrissions qui en sont atteints sont souvent mort-nés ou meurent peu après leur naissance. Le diagnostic peut être établi par échographie prénatale de routine.

Il existe, à travers le monde, plusieurs personnes victimes de cette malformation. Parmi celles-ci, certaines ont su se servir de leur handicap pour devenir des célébrités. Il s'agit en l'occurrence de l'Australien, Nick Vujicic, qui a vu le jour le 4 décembre 1982 à Melbourne. Premier né d'une famille serbe, Nicholas James Vijicic a d'abord eu une enfance éprouvante. D'après les articles que nous avons consultés, une loi de l'Etat de Victoria lui interdisait d'aller à l'école. Fort heureusement, la législation finit par évoluer et il est finalement l'une des premières personnes vivant avec un handicap à se scolariser. Le petit Nicholas apprend alors à écrire en utilisant les deux orteils de son pied gauche ainsi qu'un appareil spécial qui se glisse sur son gros orteil. Il s'initie aussi à l'ordinateur et arrive à taper du texte via la méthode « talon orteil ».

Martyrisé à l'école, Nick Vijicic tente, vers l'âge de huit ans, de se noyer dans son bain avant d'y renoncer, surtout lorsqu'il réalise que d'autres personnes vivent avec des handicaps aussi sévères que le sien. C'est ainsi qu'à dix-sept ans, il lance son organisation à but non lucratif : Life without limbs ou la vie sans membres en français. Cinq ans plus tard, il est diplômé de l'enseignement supérieur avec une double qualification en comptabilité et planification financière. Chrétien évangélique, Nick parcourt le monde pour donner des conférences sur le handicap. Marié et père de quatre enfants, il a parlé à plus de six cents millions de personnes dans douze pays situés sur quatre continents. Il est aussi l'auteur du livre « Life without limits » traduit en français sous le titre : « La vie au-delà de toute limite ». Il a également incarné un rôle dans un film grâce auquel il a obtenu le prix du meilleur acteur.

Un autre exemple qui mérite également d'être connu, c'est bien celui de Hirotada Ototake. Ecrivain japonais originaire de Tokyo, lui aussi est venu au monde sans membres. En 1998, alors qu'il n'avait que 22 ans, Hirotada goûtera à la célébrité après la publication de ses mémoires intitulés « Personne n'est parfait ». En effet, moins d'un mois après sa sortie, le livre devient la troisième meilleure vente de librairie dans le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. L'auteur de l'ouvrage (qui a été traduite en anglais et en français), va entamer une carrière de journaliste sportif. En 2007, il devient instituteur dans une école primaire avant d'interpréter son propre rôle dans un film relatant les expériences de sa vie.