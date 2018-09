Pour lui, la critique ne peut pas être synonyme d'absence ou de négation de toute objectivité dans le jugement, et un parti politique incapable d'analyse et de proposition est inutile pour la nation. Sauf ceux qui refusent de voir, selon le président de l'UNIR/PS : «Des changements s'opèrent et le Burkina Faso est en voie d'émergence, n'en déplaise aux pessimistes. »

« Organiser chaque semaine des conférences de presse pour faire le procès d'un pouvoir n'est pas faire preuve de contre-proposition. Il est donc clair que le CFOP n'est plus un contre-pouvoir ; il est contre le pouvoir et il ne s'en cache point », a déclaré le président de l'APMP, Bénéwendé Stanislas Sankara.

Depuis que l'opposition politique a annoncé sa marche-meeting du 29 septembre, la scène politique ne cesse de bouillonner. Conférence de presse sur conférence de presse, chaque parti voyant midi à sa porte. Jusque-là, il n'y avait que les partis de l'opposition qui sortaient de grandes phases sur la piste de danse : « L'annonce de notre marche affole le pouvoir et ses soutiens » ; « Si le pouvoir est convaincu que le peuple aime sa manière de gouverner, pourquoi s'agite-t-il tant ? » ; « Notre marche-meeting pousserait Roch Marc Christian Kaboré et son gouvernement à sortir de leur doux sommeil ».

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.