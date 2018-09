Algérie: L'Algérie et les USA conviennent d'examiner l'opportunité d'un partenariat commercial en Afrique

Le groupe Condor, les moulins de Amor Benamor, Faderco, Moussaoui Industrie, Safina du groupe Metidji, Inotis et les Grands Crus de l'Ouest, ont paraphé des mémorandums d'entente avec l'entreprise New Media Solutions INC pour faire la promotion de leurs produits aux Etats-Unis et nouer des partenariats avec les grands distributeurs américains.

"L'Algérie demeure une plateforme importante en Afrique. Ils (les Américains) vont examiner les possibilités de partenariat sur des créneaux de production pour l'exportation vers des marchés africains", a déclaré le ministre. Et d'ajouter "L'Algérie a un potentiel économique régional, les Américains ont compris cette position géostratégique en matière de commerce et de partenariat".

Comme première étape, le département du Commerce et la puissante fédération commerciale américaine (AmCham) ont décidé de dépêcher à Alger plusieurs missions d'opérateurs économiques pour prospecter l'outil de production national et aussi recenser les produits algériens susceptibles d'être commercialisés sur le marché américain.

- L'Algérie et les Etats-Unis se sont mis d'accord pour engager des discussions sur un partenariat commercial approfondi visant à conquérir des marchés en Afrique, a indiqué le ministre du Commerce, Said Djellab.

