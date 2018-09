Algérie: Tébessa - Recensement de 5 "points noirs" induits par les pluies torrentielles

Tebessa — Cinq (5) "points noirs" ont été induits par les pluies torrentielles enregistrées mercredi dans la wilaya de Tébessa, a affirmé jeudi le directeur général des infrastructures auprès du ministère des Travaux Publics et des Transports, Boualem Chtaibi.

"Les services relevant du secteur ont limité les dommages causés par les pluies diluviennes et les inondations provoquées par la crue de l'Oued Nakes au niveau du réseau routier, notamment l'axe inférieur de la RN 16 à l'entrée nord de la ville de Tébessa, et la rue Houari Boumediene, ainsi qu'une partie de la RN 10, plus connue sous l'appellation de "route stratégique", le quartier la Rocade et le boulevard Emir Abdelkader, a précisé à l'APS le même responsable.

M. Chtaibi, également membre de la commission interministérielle dépêchée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour s'enquérir des dégâts et prendre les mesures nécessaires pour la prise en charge des victimes, a ajouté que "tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d'améliorer l'état des routes dans la ville de Tébessa et de procéder à leur ouverture en garantissant la fluidité du trafic".

Dans ce contexte, M. Chtaibi a fait savoir que le ministère des Travaux publics et des Transports a mobilisé 75 véhicules et 110 agents des communes de Tébessa, Souk Ahras, Khenchela, Batna, Guelma et Oum El Bouaghi pour faire face aux dégâts occasionnés par ces intempéries.

Soulignant que les travaux ont débuté dès les premières heures de cette journée, le même responsable a appelé les citoyens à faciliter le travail des agents en restant chez eux et n'en sortir qu'en cas de nécessité absolue.

Le même responsable a soutenu que les routes principales de la ville n'ont pas subi de dommages suite aux fortes précipitations, ajoutant que des préjudices ont touché environ 5 kilomètres de bordures de ces routes et seront pris en compte lors de leur réfection.

M. Chtaibi a affirmé, en outre, que le ministère des Travaux publics va allouer une enveloppe financière "importante" de l'ordre de 25 milliards de dinars pour la réfection du réseau routier national, assurant que "la wilaya de Tébessa bénéficiera d'une part importante qui reste encore à déterminer, et ce en fonction des besoins".

A noter que les opérations d'aspiration des eaux pluviales et le nettoyage des routes de la boue induite par la crue de l'Oued Nakes, mercredi soir, se poursuivent.