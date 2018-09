Tunisie: Les cartes en règle

Mercredi en nocturne, l'entraîneur «sang et or» Khaled Ben Yahia -- plus solide que jamais -- avait à sa disposition un groupe au complet avec notamment Iheb M'barki -- complètement rétabli de sa blessure contractée en décembre 2017 face à la JSK- -- et le retour des trois internationaux Ben Chrifia, Khenissi -- enfin il a marqué -- et Anis Badri.

Il est à souligner que Ben Yahia est heureux de voir Chaâlali et Bguir rétablis de leur blessure. Ils ont tous pris à la séance d'entraînement d'avant-hier, avec la présence de Hamdi Meddeb, qui espère enfin voir l'EST remporter la Ligue des champions. Mais pour ce faire, il faut commencer par éliminer l'Etoile et prendre option dès demain. La mission des «Sang et Or» s'annonce difficile mais pas impossible. Les Espérantistes sont conscients de la difficulté de leur tâche. Mais avec de l'abattage et une volonté de vaincre des camarades de Ben Chrifia, tout laisse prévoir un match spectaculaire.

Le retour en forme de Khénissi sera en atout de plus pour Blaïli et Badri, afin d'avoir plus de solutions en attaque..

En défense, Ben Yahia a déjà ses idées mais on pense qu'avec la paire Yaâcoubi-Chammam, l'axe central sera assez expérimenté et assez vigilant pour contrer Chermiti, M'sakni et Chikhaoui.

Exploiter les failles sur les flancs

Quand on parle de l'Etoile, les faibleses sont forcement relatives. A l'ESS, l'axe est fort, que ce soit au milieu ou derrière, avec la doublette Jmel-Boughattas. Néanmoins, il y a de la place pour marquer face à cette équipe étoilée. Notamment dans le dos des arrières latéraux, très offensifs, Abderrazak et Bedoui. En effet il y a plus de possibilités sur les côtés si Blaili et Badri maintiennent leurs positions, et ce, afin que ce duo trouve des solutions dans les phases de transition. «Il faut penser aux choses qu'on sait bien contrôler, avoir le ballon et créer des occasions et surtout ne pas encaisser», analyse Sameh Derbali.

Intensité de tous les instants

A l'image de ce que les «Sang et Or» ont réalisé au match aller de la saison dernière en ligue 1 (victoire 3 à 2), les camarades de Bguir devront se livrer corps et âme pour avoir un résultat positif. La clé : le courage et la hargne qu'ils mettront dans ce match aller.

Des atouts à bonifier

Il y a des joueurs qui peuvent apporter le plus à l'équipe avec un cran au-dessus. Les Blaïli, Kom, Coulibaly, Badri et Khénissi doivent montrer qu'ils sont à la hauteur de ce qu'ils ont laissé entrevoir jusqu'ici. D'ailleurs, avec ce trio (Badri, Blaïli et Khénissi) l'attaque est assez compétitive.

Patience et gestion

Les «Sang et Or» doivent s'attendre à une course de fond et pas un sprint, être patient devant et derrière, ne pas prendre de but. Il faut gérer grâce à l'expérience de ses tauliers (Blaïli, Chammam, Khénissi, Chaâlali, Kom).

Une expérience qui avait peut-être manqué face à l'équipe d'Alexandrie en coupe arabe. Face à l'ESS, il faudra faire le match parfait avait intelligence.

Un but étoilé à Radès mettrait les «Sang et Or» dans une situation compliquée lors du match retour.

«Il faut gagner, marquer et surtout être attentif pour ne pas donner l'opportunité à l'Etoile de marquer un but qui nous compliquerait la tâche. Ce ne serait pas impossible, mais plus compliqué. Il faut avoir cela en tête et être prêts pour cette confrontation», a conclu Ghilane Chaâlali.