Tunisie: Une vitrine de l'agriculture tunisienne

Il constitue une occasion offerte aux visiteurs pour découvrir les dernières nouveautés dans le domaine ainsi que les technologies de pointe et les acquis de la recherche dans les domaines agricole, agroalimentaire, de la pêche et des services qui leur sont liés et aussi les produits de base consolidant la sécurité alimentaire en Tunisie. De même, il s'agit d'exposer des produits destinés au renforcement de l'exportation ou en quête de nouveaux marchés.

On indique que des séances de démonstration seront organisées, présentant des technologies nouvelles et techniques pour l'amélioration de la production et la valorisation des produits agricoles. Ceci concerne plusieurs thématiques telles que la qualité, la certification et le contrôle des produits agricoles et aussi les nouveaux procédés de production et de valorisation des produits agricoles et de pêche.

Le salon est également une opportunité pour renforcer les partenariats entre entreprises tunisiennes et étrangères, en stimulant les rencontres entre les deux parties. En outre, un forum international et des workshops seront organisés, traitant des nouveaux créneaux d'investissement dans le secteur, la qualité, etc.