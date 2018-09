Tunisie: Pari sur le secteur privé

- 33 projets identifiés dans les domaines de l'énergie, l'eau et l'environnement, le transport, les services et la logistique, l'infrastructure et le développement urbain ainsi que les pôles universitaires et technologiques, pour un montant d'investissement de 13 MDT. Les études techniques sont à un stade avancé

Le Partenariat Public Privé ou PPP représente actuellement l'une des alternatives sur laquelle compte le gouvernement tunisien pour financer les grands projets publics. Une alternative au financement public qui fait défaut actuellement, constituant ainsi une voie pour la concrétisation de projets tant attendus, dont certains datent de la période d'avant le 14 janvier 2011, à l'instar de Taparura à Sfax et le port en eaux profondes d'Enfidha.

Selon Zied Laâdhari, ministre de l'Investissement, du Développement et de la Coopération internationale, le développement du PPP représente une stratégie importante pour la promotion des grands projets structurels, et ce, durant un point de presse organisé hier à la Kasbah. « Le PPP permettra d'améliorer la qualité des services publics et de réaliser les projets à un rythme plus rapide. Il permettra aussi d'apaiser la pression sur les finances publiques et de renforcer la participation du secteur privé dans la réalisation des projets publics », a-t-il déclaré.

Pour cela, il a indiqué que la Tunisie a achevé la préparation du cadre juridique et législatif à travers la loi sur les contrats en PPP. Une instance générale de Partenariat Public Privé a été également créée pour être l'interlocuteur officiel du gouvernement tunisien pour la promotion du PPP. Selon M. Laâdhari, plus de 1000 personnes se sont inscrites, parmi lesquels 250 représentants de groupements de sociétés internationales. On compte parmi les participants des experts internationaux, de hauts responsables d'un bon nombre d'institutions financières internationales et régionales ainsi que des banques d'affaires et des caisses d'investissement, et de grands investisseurs nationaux et internationaux.

Projets structurels

Il a affirmé que 33 projets ont été identifiés, pour un montant d'investissement de 13 MDT, et dont les études techniques sont à un stade avancé. Les secteurs concernés englobent l'énergie, l'eau et l'environnement ; le transport, les services et la logistique ; l'infrastructure et le développement urbain ainsi que les pôles universitaires et technologiques. Les projets seront présentés dans le cadre de trois workshops consacrés aux secteurs précités. M. Laâdhari a précisé que les projets resteront publics et que la participation du secteur privé se limitera au financement et la réalisation, en ayant droit après l'achèvement à un pourcentage des revenus réalisés.

« Je voudrais insister sur l'importance des projets proposés, qui englobent des projets d'infrastructure, visant à faciliter la vie des citoyens, et des projets économiques, ayant un impact grandiose à long terme, à l'instar de Taparura, la sebkha de Sijoumi et la Sebkha de Beni Ghayadha. Je cite également l'ambition de créer un pôle académique international en Tunisie avec pour noyau des partenariats avec des universités françaises et allemandes », a expliqué M. Laâdhari.

En outre, M. Laâdhari a précisé que 350 municipalités sont invitées à participer à cette manifestation afin de prendre connaissance des contrats en PPP surtout dans le cadre des efforts de décentralisation entamés par le gouvernement tunisien. Un panel sera même consacré pour débattre des opportunités de PPP dans les collectivités locales.

On indique que la conférence internationale sera organisée en partenariat avec l'Instance générale de partenariat entre le secteur public et le secteur privé, et avec le soutien de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) ainsi que l'Instance Financière Internationale (IFC). D'ailleurs, une plateforme électronique a été mise en place pour permettre aux participants de consulter le programme et les projets proposés en PPP et de s'inscrire en ligne quant aux participants étrangers et tunisiens.

Projets proposés dans le cadre du PPP

Energie, eau et environnement :

- La station de dessalement de l'eau de mer à Gabès

- La station de dessalement de l'eau de mer à Ksour Essef

- La station à vapeur cycle combiné à Skhira d'une capacité de 480 MW

- Le projet de transport et de valorisation des déchets à Tunis

- La station d'épuration de Tunis

- La station d'épuration de Gabès

- Les projets de valorisation des déchets à Bizerte, Gabes, Sousse et Djerba

- La délocalisation de l'usine du Groupe Chimique de Gabes

Transport et services logistiques

- Le port d'Enfidha

- La zone commerciale et logistique de Ben Guerdane

- Le métro de Sfax

- La ligne de chemin de fer Kasserine-Sousse

- La création d'un terminal vraquier au port de Bizerte

- La création d'un terminal RO-PAX à la rive sud du port de Bizerte

- Le réaménagement intégré de la ligne ferroviaire de Sousse

- Les Lignes à Grande Vitesse (LGV), reliant Ras Jedir-Gabès-Tunis et Tunis-Tabarka

- La zone logistique de Gargour à Sfax

- La zone logistique de Bir Mchargua à Zaghouan

- La ligne ferroviaire Gabès-Médenine

- La réhabilitation et la maintenance des rames de métro léger de Tunis

Infrastructure et développement urbain

- Le projet d'aménagement de Sebkha Ben Ghayadha à Mahdia

- Le développement de la GP 13 reliant Sfax à Kasserine

- La zone d'activités économiques à Zarzis

- Le projet d'aménagement et de valorisation de Sebkha Sijoumi

- Le projet de la ville sportive à Sfax

- La rénovation et l'extension du port de plaisance de Sidi Bousaid

- Le projet Taparura à Sfax

- Le projet de réalisation d'une liaison entre Jerba et Zarziz (Jorf-Ajim)

- La cité administrative de Tunis

- Le projet de station thermale à Khebayat (Sfax)

Pôles universitaires et technologiques

- Le projet de pôle technologique de Manouba

- La ville des startups

- Le pôle académique international