Tunisie: La leçon inaugurale avec Rachida Triki

Professeur à l'université de Tunis, elle a organisé plusieurs rencontres internationales sur les problèmes contemporains de la création et publié plusieurs ouvrages, dont L'Image. Ce que l'on voit, ce que l'on crée, L'Esthétique et la question du sens et L'Esthétique du temps pictural.

Critique d'art, elle collabore à plusieurs catalogues et revues d'art. Elle a aussi été commissaire de plusieurs expositions d'arts plastiques, dont les plus récentes sont «Couleurs maghrébines» (Hôtel de ville de Paris), «Paysages croisés» (Paris et Djerba) et «Proximité» (Tunis), et cocommissaire des expositions «Contact Zone» (Bamako) et «Sans frontières» (Pontevedra). Elle est correspondante de revues d'art et d'esthétique, dont Recherches poïétiques et Art'in1.

Elle est présidente et membre fondatrice de l'Association tunisienne d'esthétique et de poïétique, vice-présidente de la Société internationale de poïétique, membre du conseil d'administration de l'Association euro-méditerranéenne pour l'histoire de l'art et l'esthétique et membre délégué du comité exécutif de la Société internationale d'esthétique.

Rachida Triki a aussi réalisé en 1994 une série de 24 films documentaires d'art pour la télévision tunisienne : Touches de création. Il s'agit de rencontres de peintres tunisiens dans leur atelier et d'analyse de leurs œuvres.