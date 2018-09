Tunisie: Dernière mise au point

Sa titularisation n'est pas certaine. L'entraîneur de l'Etoile semble plutôt compter sur les services de l'autre portier, Achref Krir. Outre cela, le coach pourra compter sur le reste des joueurs. Chiheb Ellili aura donc l'embarras du choix pour composer un onze rentrant idéal. Le plus important reste la concentration. Dans ce genre de duel, il ne faut surtout pas que les joueurs soient distraits. Chiheb Ellili doit tenir compte aussi d'un point fort de l'équipe adverse, les balles arrêtées. Mieux vaut prévenir que guérir, comme dit le proverbe. L'entraîneur de l'ESS a aussi des cartes en main. Il devra savoir en profiter. Attention tout de même à une prudence excessive.

Le meneur de jeu de l'Etoile pourrait en cas de feu vert du staff médical faire son apparition dans les dernières minutes de la rencontre. Il pourrait être aligné durant une dizaine, voire une quinzaine de minutes, histoire de se retremper dans l'ambiance du stade de Radès et des chocs face à l'Espérance. En attendant qu'il soit titularisé une semaine plus tard à Sousse pour le match retour. Par contre, les deux internationaux Rami Bédoui et Amine Ben Amor, revenus d'un long périple au Swaziland avec la sélection nationale, ont réintégré le groupe après un bref repos qui leur a été accordé par Chiheb Ellili.

