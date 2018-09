Tunisie: Ouverture l'Afrique

Fidèle à son objectif primaire qui est de décentraliser l'activité cinématographique, l'équipe se déplacera dans des petits villages des environs. L'idée est d'aller à la rencontre du public et non pas de l'attirer. «Un jour, un village» tel est le titre de cette initiative...

Des villages oui, mais pas n'importe lesquels... il s'agit de petits villages composés d'une vingtaine de familles initiées au 7e art par une équipe d'animation qui supervisera sur terrain un atelier de danse et autres activités menées en collaboration avec un acteur connu. Les principales projections se dérouleront au Centre des arts dramatiques du Kef, au théâtre de poche, au centre-ville du Kef, et le complexe culturel de la ville, la basilique, l'église saint-pierre et l'espace «Cirta», le tout en partenariat avec la délégation culturelle de la ville, le Cnci, qui diffusera aussi ces films et la chaîne TV5, entre autres. D'autres films seront aussi projetés dans des villages comme Dahmani et Le Sers.

Des concerts sont aussi programmés ainsi que des masterclass, des conférences, des tables rondes. Autres point fort de l'édition, ses ateliers : le premier se consacre à la réalité virtuelle, animé par Zied Hamrouni et une spécialiste française, le 2e tentera de pousser les participants à présenter un produit fini. Ateliers «Musique de films» et «Technique débat et projection» ou «Comment gérer un débat ?» sont prévus. La liste s'étale encore et on cite Samia Amami à la tête de l'atelier «scénario», atelier «films d'animation» animé par Intissar Belaïd, photographie Aziz Ayari et graffitis géré par Akrem Toujani. Houda Amri chargée de programmation de Canal+ animera une table ronde ainsi que Zina Berrahal. Atef Ben Hassine et Mohamed Ben Tabib répondront présents.

Pour cette année, le jury sera entièrement composé de femmes : Najoua Zouheïr, Safa Messadi, Saïda Bourguiba, Sondos Zarrouki et probablement Saoussen Maâlej. L'édition se veut musicale aussi : un groupe de musique «Mama Africa» est convié, ainsi qu'Imed Alibi qui présentera son spectacle «Friguia», le groupe marocain «N3erdistan» et Debo.