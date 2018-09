Tunisie: Une attaque en berne !

Après lecture du rendement de l'équipe, seul le compartiment défensif a donné satisfaction. En effet, avec l'arrivée de Boulaâbi et l'éclosion de Ouni et du gardien Gabsi, ce secteur a confirmé sa solidité (avec aucun but encaissé en deux matches CA et la JSK).

«Je suis très satisfait du rendement défensif de mon équipe. Avec aucun but encaissé, je crois que ce secteur a consolidé ses acquis. Je déplore le manque d'humilité de mes joueurs du milieu de terrain et de l'attaque. On doit encore travailler davantage pour remédier à ces lacunes», a souligné Buscher.

Le départ au CAB du milieu attaquant de la Ligue 2, Othman Saïdi, a laissé un grand vide. La faute incombe aux dirigeants banlieusards qui ont manqué de clairvoyance en facilitant le départ de Saïdi au CAB. Le coach est donc à la recherche d'un vrai buteur, capable d'emboîter le pas à Kaouakou et de tirer profit des rushs offensifs des Abboud, Ziadi et Malek Jamel.

Ce trio devra jouer plus collectivement et faire preuve de plus de clairvoyance pour alimenter ses attaquants afin de marquer des buts. Le prochain match face à l'ESS sera déterminant pour certains joueurs.