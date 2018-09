Ile Maurice: «Déportation» - «Bann-la pé rod mo latet», dit l'Agaléen Arnaud Poulay

Nous avons sollicité maintes fois la ministre des Collectivités locales et des administrations régionales et de l'Égalité du genre, Fazila JeewaDaureeawoo, ainsi que sa chargée de communication, hier soir. En vain.

Il est catégorique, pas question pour lui de quitter Agalega comme il le lui a été demandé. Surtout qu'une fois à Maurice, le Mauritius Trochetia ne repartira pas à Agalega avant décembre. «Mo pa pou bes lébra», dit Arnaud Poulay avec force. Au contraire, il envisage de faire une grève générale et dit bénéficier du soutien de la population agaléenne - quelque 400 adultes et enfants.

