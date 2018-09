Maroc: Ligue des champions - Rude épreuve sétifienne pour le Wydad

L'homme était tout simplement un des plus grands chanteurs de rock en activité Plus »

Les membres du Comité directeur ont ensuite débattu et approuvé les rapports moral et financier de la prochaine assemblée.

Hormis la rencontre ESS-WAC, la journée de vendredi verra également la programmation du match entre le Horoya et les Egyptiens d'Al Ahly. Samedi, les Angolais de Club Desportivo joueront le TP Mazembe, un match qui sera suivi par le choc cent pour cent tunisien entre l'Espérance et l'Etoile Sportive du Sahel.

Pour rappel, lors de la phase de poules, le WAC avait terminé leader du groupe C devant les équipes guinéenne de Horoya Conakry, sud-africaine de Mamelodi Sundowns et togolaise de l'AS Port. Quant à l'Entente de Sétif, elle s'est classée deuxième du groupe B derrière les Congolais du TP Mazembe, au moment où le DHJ a raté de peu la qualification en étant troisième devant le Mouloudia d'Alger qui a fermé la marche.

A propos de Taoussi, le staff du Wydad sur place n'a pas apprécié que celui-ci rende visite au groupe et rencontre les joueurs à l'hôtel et à leur sortie du stade mercredi soir après la séance d'entraînement.

Le WAC affrontera, ce soir à partir de 20 heures au stade 8 Mai à Sétif, la formation algérienne de l'ESS, et ce pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue africaine des clubs champions.

