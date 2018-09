Maroc: Condamnation de Hugo Lloris

L'homme était tout simplement un des plus grands chanteurs de rock en activité Plus »

Le gardien de 31 ans, qui a plaidé coupable, avait été interpellé le 24 août au volant de sa Porsche gris foncé à Gloucester Place, dans le centre de Londres. Son taux d'alcoolémie par décilitre d'air expiré était de 80 microgrammes, plus de deux fois la limite légale au Royaume-Uni, de 35 microgrammes par décilitre. Ce qui représente une consommation d'au moins sept verres de vin ou trois pintes et demi de bière.

Hugo Lloris, le capitaine et gardien de l'équipe de France de football a été condamné mercredi à 20 mois de suspension de permis de conduire et 50.000 livres (56.200 euros) d'amende pour conduite en état d'ivresse.

