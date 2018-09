Maroc: Les agents de sécurité du CHP d'Essaouira sans salaires depuis plusieurs mois

La gestion déléguée des services de gardiennage et nettoyage dans les établissements publics est au cœur d'un certain nombre de problèmes à la fois professionnel et social. En témoignent des irrégularités qui entachent sérieusement ce mode de gestion, la défaillance des services de la société chargée de la gestion du gardiennage au Centre hospitalier Sidi Mohammed Ben Abdellah à Essaouira. Les conditions professionnelles et sociales sont déplorables, et les salaires des 16 agents de sécurité sont gelés depuis deux mois et demi.

«Le problème des salaires ne date pas d'aujourd'hui ; nous en souffrons depuis plus d'une année. Des réunions avec l'administration de l'hôpital ont été tenues afin de pallier les différents dysfonctionnements dont nous payons les frais au quotidien», s'est indigné un agent de sécurité au CHP d'Essaouira.

Suite à la persistance des problèmes sociaux, l'administration du CHP Sidi Mohammed Ben Abdellah a été contrainte de résilier le marché la liant à la société délégataire, tout en confiant provisoirement le service de gardiennage à une autre société par la voie d'un bon de commande.

Malheureusement, et faute de plafond financier des bons de commande, l'effectif des agents a été réduit à 10. Les 16 agents de sécurité, dans une logique de gestion de crise ont été forcés de se partager le maigre salaire de 1700 DH. De ce fait, ils ont décidé de poursuivre la société délégataire en justice pour faire valoir leurs droits.