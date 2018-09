Mozambique/Madagascar: Beach soccer - « Le Mozambique ne nous fait pas peur », confie l'entraîneur Solofo Ramarolahy

« C'est une autre paire de manches mais avec le temps, j'espère que certains joueurs vont retrouver leur forme notamment Din, Toky et Tiana pour rendre le collectif beaucoup plus posé. Dans le cas présent, notre force repose sur un noyau dur formé par Jhorealy, Ymelda, Giovanni, Pierralit et Del. Mais bien évidemment, nous comptons sur le soutien du public pour ce match contre le Mozambique. »

« C'est vrai car le Morondavien Romain et le Majungais Angeluc n'ont pas pu avoir leurs passeports car il y avait probablement une rupture de stock au niveau du ministère de l'Intérieur. J'espère que cela va s'arranger prochainement pour qu'on puisse les aligner à Mahajanga où leur apport peut servir les Barea car on sait combien ils sont capables. Avec 12 joueurs disponibles, le Mozambique ne nous fait pas peur. »

Bien avant, le public a eu droit à un festival de Del qui a marqué les quatre buts malgaches. Il a été excellent dans un rôle de pivot et qu'à lui seul, il a réussi à rendre fou le camp mozambicain. S'il reste en forme, je ne vois pas comment on pourrait perdre ce match du 22 septembre.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.