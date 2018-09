Madagascar: Campagne électorale - Le travail de persuasion commence véritablement

Pour le moment, ceux qui avaient pris de l'avance ont décidé de ne plus se manifester. Andry Rajoelina est en France et il est en train de soigner son image internationale. Il prépare la sortie d'un livre. Hery Rajaonarimampianina, après sa démission de son poste de président, semble avoir pris du recul. Son entourage observe un silence embarrassé. Marc Ravalomanana, quant à lui, fait sa tournée en province sans faire un grand tapage médiatique. Ce sont les réseaux sociaux qui s'en font l'écho. Roland Ratsiraka a rassemblé une foule monstre à Toamasina ; Dama continue ses rencontres avec la population. Il privilégie le contact direct avec les électeurs. Ny Rado Rafalimanana n'est pas en reste. C'est maintenant que le travail de persuasion des candidats commence véritablement.

Maintenant, il faut respecter les règles. Les candidats doivent convaincre les électeurs de la manière la plus subtile possible, mais les moyens dont chacun dispose ne sont pas les mêmes. Cela pourrait s'avérer décisif durant cette campagne différente des années précédentes.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.