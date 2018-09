Madagascar: Football - « Alefa Barea » continue de supporter les Barea

Le match nul entre les Barea de Madagascar et les Lions de la Téranga du Sénégal alimente toujours les débats. Comme cela fait très longtemps qu'un match de la sélection nationale n'a attiré autant de supporteurs, l'engouement du public et l'affluence des supporteurs est de bon augure pour les Barea.

Très actif depuis environ une année dans leur activité pour le soutien des Barea de Madagascar, l'association « Alefa Barea » s'est dit satisfait du résultat. « Nous tenons à remercier les joueurs des Barea pour leur performance dimanche dernier lors du match contre le Sénégal durant lequel, ils ont réussi à tenir en échec sur le score de 2-2 les mondialistes » a annoncé le club de supporteurs dans un communiqué. L'association n'a pas oublié non plus les victimes de la bousculade de dimanche et présente ses condoléances aux familles du défunt.

« Ilay Manoto ». La mascotte d'Alefa Barea « Ilay Manoto » a animé le stade de Mahamasina lors de la journée de dimanche. Celle qui a su enflammer les 30 000 supporteurs à travers avec le clapping. Les rencontres et l'encouragement des Barea ne font que commencer car il reste encore deux matchs à jouer à domicile. « Soyons fiers de nos joueurs et continuons à les encourager. Le match décisif du 14 octobre contre la Guinée Equatoriale arrive à grand pas dans un mois exactement. Nous lançons donc appel à tous les supporters, ne nous relâchons pas. On n'a qu'un seul objectif, la qualification à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 » poursuit le communiqué. On a constaté dimanche que la couleur rouge a dominé à Mahamasina, la vente des maillots Alefa Barea continue tous les samedis après-midi à partir de 14h au Tahala Rarihasina, Analakely.